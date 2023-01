Omzet van supermarktketen Jumbo ondanks turbulent jaar voor het eerst boven de 10 miljard euro

Distributiecentrum van Jumbo in Woerden. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De supermarktketen maakte dinsdag bekend dat de totale omzet 10,3 miljard was, een toename van 3,7 miljard ten opzichte van 2021. Consumenten kochten voor 10,2 miljard aan boodschappen, de groei van 3,2 procent ligt volgens het concern iets boven de totale groei van de markt.

De restaurants van La Place droegen voor 107 miljoen euro bij aan de omzet en gaan daarmee weer naar het niveau van voor de coronapandemie. Het marktaandeel van Koninklijke Jumbo Food Groep blijft met 22 procent ongeveer gelijk, waarmee het achter de grote rivaal Albert Heijn nog altijd de tweede supermarkt van Nederland is. Zo lijkt de negatieve publiciteit, waarmee Jumbo vorig jaar te maken kreeg, geen invloed te hebben gehad op de omzet.

Toch erkent de directie dat Jumbo in februari bij de officiële presentatie van de jaarcijfers een lagere winst zal presenteren dan in 2021. ‘De inflatie raakt ook ons hard’, aldus financieel directeur Peter van Erp. ‘Ook Jumbo kampt met hoge energiekosten. Bovendien zijn ook bij ons de lonen verhoogd. Het drukt allemaal op onze winstmarge.’

Fraudezaak

Het past in een voor Jumbo turbulent jaar. In september werd topman Frits van Eerd aangehouden door de Fiod als verdachte in een witwaszaak. ‘Frits is Jumbo’, aldus Ton van Veen, die Van Eerd verving als ceo. ‘Zijn aanhouding kwam als een donderslag bij heldere hemel.’ Bij de inval in het huis van Van Eerd zouden honderdduizenden euro’s aan cash zijn gevonden. Van Veen: ‘Mijn eerste gedachte was: dit kan niet waar zijn.’

Van Eerd is nog altijd verdachte in een onderzoek naar witwassen van geld en goederen via de autohandel en sponsorcontracten in de motorsport. Hoofdverdachte is voormalig motorcrosser Theo E., die enkele jaren manager was van het motorsportteam van Jumbo. De directie liet meteen weten dat de arrestatie van Frits van Eerd geen betrekking had op het familiebedrijf. ‘Jumbo is niet gehoord, niet als betrokkene of getuige’, zegt Van Veen.

Toch liet de raad van commissarissen de sponsoractiviteiten van Jumbo in de motor- en de autosport onderzoeken. ‘Er kwamen geen strafbare feiten of onregelmatigheden naar voren’, zegt Van Veen. Wel kondigt Jumbo aan de sponsoring in de motorsport af te bouwen. Ook evalueert Jumbo de sponsoractiviteiten in de autosport, maar blijft het Max Verstappen sponsoren.

Een terugkeer van Van Eerd ligt in handen van de raad van commissarissen, aldus Van Veen. ‘De strafzaak is aan Frits en zijn advocaten. Nadat we eind februari de jaarrekening over 2022 hebben gepresenteerd, is het aan de commissarissen en de aandeelhouders om alles af te wegen. Misschien weten we dan ook meer over het strafproces.’

‘Jumbo gaat door een crisis, dat mogen we wel stellen’, zegt Van Veen. Hij spreekt Van Eerd nog geregeld om hem als mede-eigenaar van het familiebedrijf op de hoogte te houden. ‘Hij komt uiteraard niet op de zaak. In deze kwestie speelt voor mij een rationele en emotionele kant.’

WK-reclame

De reputatieschade na de aanhouding van Van Eerd werd nog eens versterkt, toen Jumbo in november opzichtig blunderde met een reclamespot voor het WK voetbal in Qatar, waarin juichende en hossende bouwvakkers werden getoond. Het WK in de oliestaat was juist omstreden, omdat bij de bouw van de stadions minstens honderden arbeiders omkwamen.

Hoe is het mogelijk dat niemand zag dat door de associatie met de erbarmelijke omstandigheden van de arbeidsmigranten in Qatar de spot ongepast was? Van Veen: ‘Neem van mij aan dat ook ik die vraag heb gesteld. Ik zag de reclamespot pas toen de telefoon al roodgloeiend stond. Ik zal niet herhalen wat ik toen heb geroepen. Het was een ontzettend domme actie, een ernstig bedrijfsongeval.’

De door reclamebureau Alfred ontworpen commercial werd de volgende dag teruggetrokken. De reclamespot detoneerde in alle opzichten, stelt Van Veen. ‘Onze klanten liepen in tijden van inflatie niet in de polonaise. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.’

Jumbo werd in november ook getroffen door het overlijden van Karel van Eerd (84), pater familias en grondlegger van het bedrijf uit Veghel. ‘Meneer Karel’ leerde Jumbo groot te denken. Hij kon zich wel vinden in de oversteek naar België, waar Jumbo tien nieuwe winkels gaat openen. Ook daar moet het ‘gele’ concern de strijd aangaan met Albert Heijn, in de wetenschap dat de Nederlandse klanten Jumbo ondanks alle perikelen trouw zijn gebleven.

‘Ondanks die tikken in 2022 is ons marktaandeel stabiel gebleven’, constateert Van Veen. De prijsstijgingen vanwege de inflatie baren Jumbo nu de meeste zorgen. ‘Mensen hebben steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook wij ontkomen niet aan prijsstijgingen van onze producten. Maar we doen er alles aan om de boodschappen zo betaalbaar mogelijk te houden.’