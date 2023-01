Omzet van supermarktketen Jumbo ondanks turbulent jaar voor het eerst boven de 10 miljard euro

Vleeswaren-afdeling van de Jumbo in Leidschendam. Beeld ANP

De supermarktketen maakte dinsdag bekend dat de totale omzet 10,3 miljard was, een toename van 3,7 miljard ten opzichte van 2021. Consumenten kochten voor 10,2 miljard onder de Jumbo-formule aan boodschappen, de groei van 3,2 procent ligt volgens het concern iets boven de totale groei van de markt.

De restaurants van La Place droegen voor 107 miljoen euro bij aan de omzet en gaan daarmee weer naar het niveau van voor de coronapandemie. Het marktaandeel van Koninklijke Jumbo Food Groep blijft met 22 procent ongeveer gelijk, waarmee het achter de grote rivaal Albert Heijn nog altijd de tweede supermarkt van Nederland is. Zo lijkt de negatieve publiciteit, waarmee Jumbo vorig jaar te maken kreeg, geen invloed te hebben gehad op de omzet.

De directie besloot de cijfers dit keer niet toe te lichten tegenover de media. Zo werd de winstmarge niet bekend gemaakt en blijkt uit de cijfers niet in hoeverre de prijsstijgingen vanwege de inflatie hebben bijgedragen aan de resultaten. Jumbo kijkt ondanks de primeur van de omzet boven de 10 miljard terug op een turbulent jaar en wenste daar niet uitgebreider op terug te blikken.

Fraudezaak

In september werd topman Frits van Eerd aangehouden door de Fiod als verdachte in een fraudezaak. Bij de inval in zijn huis zouden honderdduizenden euro’s aan cash zijn gevonden. Van Eerd is nog altijd verdachte in een onderzoek naar witwassen van geld en goederen via de autohandel en sponsorcontracten in de motorsport. Hoofdverdachte is voormalig motorcrosser Theo E., die enkele jaren manager was van het motorsportteam van Jumbo.

De Fiod en de politie zijn bezig met een inval bij Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Beeld ANP / ANP

Van Eerd trad vervolgens terug als topman van Jumbo, zijn rol wordt tijdelijk vervuld door commissaris en voormalig financieel directeur Ton van Veen. Jumbo liet meteen weten dat de arrestatie van Frits van Eerd geen betrekking had op het familiebedrijf. Toch zegt de Raad van Commissarissen ook zelf onderzoek te hebben gedaan naar de sponsoractiviteiten in de motorsport en de autosport.

Zo heeft Van Eerd ook bijgedragen aan de stormachtige opmars van coureur Max Verstappen en is Jumbo sponsor van de wereldkampioen in de Formule-1. De Jumbo-directie meldt dinsdag dat uit intern onderzoek geen strafbare feiten of onregelmatigheden naar voren zijn gekomen. De kans lijkt echter klein dat Van Eerd nog terugkeert als topman, het onderzoek van de FIOD en het ministerie van Justitie kan nog maanden in beslag nemen.

Jumbo-topman Frits van Eerd tijdens de Jumbo Familie Racedagen op het Circuit Park Zandvoort. Beeld ANP

Grondlegger Karel van Eerd

De familie werd in november ook getroffen door het overlijden van Karel van Eerd, pater familias en grondlegger van het bedrijf uit Veghel. In 2009 droeg Karel van Eerd de dagelijkse leiding over aan zijn zoon Frits en dochter Colette, maar als president-commissaris bleef hij nauw betrokken bij het concern. Karel van Eerd was al enige tijd ziek en overleed op 84-jarige leeftijd.

Karel van Eerd gold tevens als de aanjager van het wielerteam Jumbo-Visma. Hij werd in december door directeur Richard Plugge nog geroemd als ‘animator, ‘inspirator’ en de ‘grootste supporter’. Jumbo is de belangrijkste financier van de succesformatie, die vorig jaar met de Deen Jonas Vingegaard de Tour de France won.

Van Eerd leerde Jumbo groot te denken, aldus Plugge. Zo bouwde hij de supermarktketen uit tot een grote speler. ‘Meneer Karel heeft erg veel voor het bedrijf betekend, aldus de directie in het persbericht. ‘Zijn unieke retailfilosofie zal altijd blijven doorklinken binnen Jumbo.’

Blunder met reclamespot

Toch leek Jumbo ook stuurloos zonder zijn grote roergangers Karel en Frits van Eerd. In november blunderde het bedrijf opzichtig met een reclamespot voor het WK voetbal in Qatar, waarin juichende en hossende bouwvakkers werden getoond. Het WK in de oliestaat was juist omstreden vanwege slechte arbeidsomstandigheden van de arbeidsmigranten. Honderden zouden zijn omgekomen sinds het WK in 2010 aan het land werd toegekend. Overvallen door de scherpe kritiek besloot Jumbo de reclamespot een dag later terug te trekken.

De prijsstijgingen vanwege de inflatie baren Jumbo nu de meeste zorgen. Al in juli, bij de presentatie van de halfjaarcijfers, veroordeelde topman Van Veen de leveranciers die met ‘onredelijke prijsstijgingen’ de winstmarges onder druk zetten. ‘Mensen hebben steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen’, zegt Van Veen in het persbericht. ‘We doen er alles aan om prijsstijgingen te bedwingen en boodschappen voor iedereen toegankelijk te houden.’