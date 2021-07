Omzet groei en winststijging voor AkzoNobel, ondanks stijgende prijzen van schaarse grondstoffen

Vaandels van AkzoNobel in top, maar het aandeel daalt. Beeld ANP

In het tweede kwartaal groeide het aangepaste bedrijfsresultaat (de operationele winst, vóór belastingen, rentebetalingen en afschrijvingen) met 41 procent, naar 335 miljoen euro. AkzoNobel wist zelfs zijn winstmarge met bijna de helft te verhogen, van 10,4 procent in het tweede kwartaal van 2020 naar 15,1 procent nu.

Dat is een hele prestatie, gezien het feit dat wereldwijd de prijzen van veel grondstoffen stijgen. Dat is een gevolg van de coronacrisis, waardoor productie en mondiale logistiek problemen ondervinden. AkzoNobel profiteert wel van de toegenomen vraag naar verf, nu de coronacrisis in veel landen op zijn retour is.

Toch is de stijging van de winst bij AkzoNobel ietsje minder dan de meeste analisten verwachtten. Een jaar geleden werd de wereld immers geteisterd door corona. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 steeg de winst met ‘slechts’ 10 procent. De netto kasstroom, de inkomsten die daadwerkelijk in het tweede kwartaal bij AkzoNobel binnenkwamen, was met 168 miljoen euro aanzienlijk lager dan de 308 miljoen in het tweede kwartaal van coronajaar 2020.

Wellicht was AkzoNobel daardoor met afstand de grootste daler op een anderszins vooral groen Damrak. Het aandeel was aan het einde van de beursdag 1,85 procent in waarde gedaald, tot 100,75 euro.