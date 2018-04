Omstreden 'bedenktijd' die Nederlandse multinationals onder vijandige overname uit moet helpen, uitgesteld

Dat heeft VVD-minister Eric Wiebes (Economische Zaken) geschreven aan de Kamer. Zijn voorganger Henk Kamp kwam een jaar geleden met het plan voor een bedenktijd, een idee dat hem was ingefluisterd door een aantal prominenten uit het bedrijfsleven onder leiding van oud-ING-baas Jan Hommen. Dit nadat de Nederlandse bedrijven Unilever (Kraft Heinz) en AkzoNobel (PPG) te maken kregen met vijandige avances. De bedenktijd moet een bedrijf dat tegen zijn zin wordt overgenomen tijd geven om een alternatief te zoeken. Kamp had een jaar in gedachten, maar in de kabinetsformatie is dat teruggebracht tot 250 dagen. In die tijd staan de aandeelhouders en de kopende partij buitenspel.



Het vragen van advies aan de Raad van State is opmerkelijk. Het kabinet zou in het - net geëindigde - eerste kwartaal met een voorstel komen. Dat wordt nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. Bovendien werd direct na het lanceren van Kamps plan door critici al opgemerkt dat het strijdig was met Europese regels. Dat wordt pas nu verder uitgezocht. Volgens critici, waaronder grote beleggers als pensioenfondsen, zijn Nederlandse bedrijven al goed beschermd. Nog een extra slot op de deur in de vorm van een bedenktijd zou de topbestuurders van die bedrijven alleen maar lui maken. Ook dreigen grote Amerikaanse en Britse beleggers Nederland te gaan mijden, als er naast de bestaande bescherming ook nog een bedenktijd komt. Tegenstanders van de maatregel hopen dan ook dat van Wiebes' uitstel afstel komt.