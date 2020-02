Omroepmedewerkers eisen vast contract en achterstallig loon

Niet gezien

‘Ik ben verbaasd dat ik van de Volkskrant moet horen dat een procedure tegen ons is aangespannen’, zegt financieel directeur Paul den Ronden van de Brisker Group, waar Tentoo onder valt. ‘Ik heb de sommatie nog niet eens gezien. Daarom kan ik er niet op ingaan.’

Er werken jaarlijks 20 duizend mensen via Tentoo, van zzp’ers tot werknemers. In algemene zin is er volgens Den Ronden niets mis mee als mensen kiezen voor zo’n regeling. ‘Werkgevers hebben flexibiliteit nodig, freelancers ook. Het voordeel ervan is dat je snel wordt betaald en in tijden van ziekte of gebrek aan werk in principe een beroep kunt doen op sociale verzekeringen.’

David Vink, algemeen directeur van NH Media, is ook verrast door het nieuws. ‘Ik weet al langer dat de FNV met een juridische procedure bezig is. We zijn een tijdje in gesprek geweest hierover. Maar ik wil pas reageren als we de sommatie hebben bestudeerd.’