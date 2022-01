Omikron en chiptekort remmen groei industrie

Een medewerker in een Chinese chipfabriek checkt het product. Beeld Getty Images

Uit de cijfers van de inkoopmanagersindex van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) blijkt dat de groei in het vertrouwen minder is dan de maand ervoor. Een stand van 58,7 in december staat tegenover een stand van 60,7 in november. Wanneer het getal boven de 50 komt, indiceert dat groei. Met de index meet Nevi het vertrouwen dat inkoopmanagers hebben in de economie.

Sectoreconoom industrie Albert Jan Swarts van ABN AMRO wijdt de groei in december vooral aan het hoge productieniveau. ‘De industrie is snel hersteld van corona.’ Tegelijkertijd signaleert hij de wereldwijde afvlakking van de economische groei. ‘Dat merkt Nederland ook, maar de groei is zeker niet traag.’ Veel bedrijven zijn aan het hamsteren geslagen om lange levertijden van materialen te voorkomen. Daartegenover rijzen onder meer de gasprijzen de pan uit, wat voor extra kosten bij ondernemers zorgt.

Personeelstekorten

De omikronvariant kan de toekomstige groei belemmeren. Eventuele lockdowns in Chinese en Vietnamese fabrieken of haventerminals liggen op de loer. ‘Die overheden grijpen vaak vroeg en hard in’, aldus Swarts. ‘Omikron lijkt veel besmettelijker dan eerdere varianten, dus die lockdowns zijn niet onwaarschijnlijk.’ Het hoge aantal besmettingen kan de industrie ook op een andere manier in de weg zitten. ‘Veel mensen zijn tegelijkertijd ziek, wat voor personeelstekorten zorgt’, zegt Swarts.

De industrie lijdt ook nog steeds onder het chiptekort. Brancheorganisatie Bovag merkte het aan de daling van 9 procent bij de verkoop van auto’s. ‘Dat is natuurlijk grotendeels terug te voeren op het chiptekort’, zegt woordvoerder Paul de Waal.

Toch ziet Bovag het nieuwe jaar rooskleurig in. Veel auto’s die het afgelopen jaar zijn besteld, staan nog niet bij de nieuwe eigenaar op de stoep. ‘Wanneer die geleverd worden, krijg je een soort inhaaleffect’, zegt De Waal. ‘Bovendien zien we dat een grote groep mensen vanwege de coronacrisis nu liever kiest voor individueel vervoer in plaats van collectief vervoer.’