Ombudsman: zzp’ers vallen buiten de boot door te strenge noodsteunregels

Ombudsman Reinier van Zutphen. Beeld ANP

Deze groep zzp'ers kon geen aanspraak maken op coronasteun of moet deze achteraf terugbetalen door bureaucratische onduidelijkheid of verschillende regels per gemeente. Ze dreigen in financiële problemen te komen.

Bij een meldpunt van de Nationale Ombudsman, dat in maart 2021 is geopend, kwamen al 500 noodkreten binnen van ondernemers. Zij kregen bijvoorbeeld geen coronasteun omdat het inkomen van hun partner te hoog zou zijn. Een andere veelgehoorde klacht is dat de referentieperiode, waarop werd gebaseerd of zij recht hadden op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), niet representatief was voor hun inkomen. Hierdoor liepen zij broodnodige hulp mis.

De verschillen in hulpverlening per gemeente leiden tot ongelijkheid onder zzp’ers, zegt Cristel van de Ven, voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). Sommige gemeenten waren bijvoorbeeld sneller met het toekennen van Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk) dan andere. Dit ondanks een oproep van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken aan gemeenten om hier ruimhartig mee om te gaan. De Tonk is bedoeld om bijvoorbeeld woonlasten te betalen. ‘Bij de ene gemeente moet je echt op zwart zaad zitten voordat je steun krijgt, bij de andere mag je wel wat eigen vermogen hebben.’

Uitgestelde belastingschuld

Naast te veel ontvangen noodsteun moeten kleine ondernemers straks ook hun uitgestelde belastingschuld terugbetalen. In totaal staat er een belastingschuld uit van 16 miljoen euro bij ondernemers: de helft van dit bedrag moet worden terugbetaald door zzp’ers en kleine ondernemers. Zij hebben gemiddeld een schuld van 15.000 tot 20.000 euro. Van Zutphen maakt zich ernstige zorgen. ‘Veel ondernemers staat het water aan de lippen. Hier is echt maatwerk nodig, anders gaan veel van hen het niet redden.’