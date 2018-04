OM vervolgt advieskantoor Baker Tilly Berk wegens belastingfraude en constructie vergelijkbaar met die in Panama Papers

De ondernemer is zelf ook verdachte in de zaak. Hij heeft altijd gezegd dat hij afging op het advies van Baker Tilly Berk en dat de belastingconstructie hun initiatief was. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt de vervolging van het advieskantoor, na berichtgeving hierover in het Financieele Dagblad. Een woordvoerder van Baker Tilly Berk was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.



Dat het OM een heel kantoor vervolgt, gebeurt niet heel vaak. Maar recent zijn er wel een paar zaken tegen advieskantoren begonnen. Zo geldt het kantoor EY als verdachte in de zaak Vimpelcom, een Noors-Russisch telecombedrijf dat in Oezbekistan verwikkeld was in een grote corruptieaffaire. Het hoofdkantoor van dit bedrijf is in Nederland gevestigd.