OM roept dividendstrippers op zich te melden in ruil voor strafvermindering

De Amsterdamse Zuidas, waar veel internationale bedrijven kantoor houden. Beeld Joris van Gennip

Hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels roept via de NOS iedereen die hierbij betrokken is geweest op om zich te melden bij het OM of de FIOD. Hij hoopt zo beter zicht te krijgen op hoe de ingewikkelde constructies in elkaar zitten.

Waarschijnlijk waren honderden personen, onder meer bij ABN Amro en Morgan Stanley, betrokken bij de fraude, die de afgelopen twintig jaar plaatsvond. In Duitsland zijn al enkele spelers veroordeeld. In Frankrijk zijn invallen gedaan bij verschillende banken. In Nederland werd de eerste verdachte twee weken geleden opgepakt, de 53-jarige Frank V. uit Aerdenhout.

Over de auteur

Michael Persson is economieverslaggever en commentator van de Volkskrant, met een focus op oorlogs- en andere profiteurs. Als Amerika-correspondent won hij journalistiekprijs de Tegel.

Het OM heeft drie onderzoeken lopen naar het dividendstrippen. Eén naar ABN Amro en Morgan Stanley, één naar V., en nog een derde, waarover het OM nog niets kan zeggen. ‘Wat we hebben gezien in onze drie onderzoeken is dat de verdachten zich hebben laten bijstaan door banken, adviseurs, accountants’, zegt Zwinkels tegen de NOS. ‘Ons onderzoek richt zich ook daarop. Wij denken dat tientallen, mogelijk honderden mensen betrokkenheid hebben gehad.’

V. is eind vorige week op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een meldplicht en mag Nederland niet verlaten, in afwachting van zijn proces. V. wordt gezien als het ‘meesterbrein’ achter de zogeheten CumEx- en CumCumtrucs, twee manieren om niet-betaalde dividendbelasting terug te vragen. Hij werkte begin deze eeuw voor Fortis, dat later opging in ABN Amro.

Met en zonder dividend

De begrippen cum en ex verwijzen naar aandelen met (cum) en zonder (ex) dividend. Normaliter werkt dat zo: je bezit een aandeel, een stukje eigendom van een bedrijf dus, en als dat bedrijf winst maakt, krijg jij een stukje van de winst: het dividend. Daar moet je belasting over betalen, in Nederland 15 procent. Dat kun je vervolgens weer laten verrekenen met de inkomstenbelasting en terugvragen, om te voorkomen dat je dubbel belasting betaalt.

Maar sommige partijen hoeven géén dividendbelasting te betalen, terwijl ze die wel kunnen terugvragen. Als rond de dividenddatum niet helemaal duidelijk is wie op welk moment precies de aandelen in bezit had, kan daar handig mee gegoocheld worden.

Bij CumEx wordt dividendbelasting teruggevraagd die niet eens is betaald, of wordt een paar keer dividendbelasting teruggevorderd terwijl die maar één keer is betaald. Bij CumCum heeft de aandeelhouder zelf geen recht op teruggave, maar leent hij het aandeel even uit aan een andere, daar speciaal voor opgezette partij, bijvoorbeeld een buitenlands pensioenfonds, die wel teruggave kan claimen.

In Duitsland, waar justitie zo’n 1.500 verdachten in het vizier heeft, is de hoofdrolspeler tot twee keer acht jaar gevangenisstraf veroordeeld. Daar gaat het met name om CumEx, dat al eerder strafbaar is gesteld. De Nederlandse staat is geraakt door de andere variant, CumCum. Daarvan is nog niet helder of dat ook strafbaar is. V. houdt vol dat hij onschuldig is.