OM onderzoekt zeven Nederlandse bedrijven om medewerking omstreden Krimbrug

De toenmalige minister Ploumen kondigde al in 2017 een onderzoek aan naar deze bedrijven. Ze stelde destijds dat deelname aan de bouw kan worden gezien als erkenning van de Krim als Russisch grondgebied. De directeur van het bedrijf uit Dodewaard zei toentertijd in De Gelderlander dat zijn machine alleen werd gebruikt aan de Russische kant van het water. De directeur van het bedrijf uit Milsbeek was niet op de hoogte van betrokkenheid van zijn bedrijf bij de bouw van de brug.



Op overtreding van de sanctieregelgeving staat voor bedrijven een maximumboete van 820.000 euro of een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar. Het is nog niet duidelijk wanneer het onderzoek van het OM is afgerond.



De bouw van de brug naar de Krim, die in totaal negentien kilometer lang is, begon in 2015. De Amerikaanse regering kondigde een jaar later sancties af tegen Russische bedrijven die betrokken zijn bij de bouw. De brug wordt morgen, eerder dan gepland, geopend voor autoverkeer. Treinen moeten er vanaf volgend jaar gaan rijden. De Russische regering heeft drie miljard euro uitgetrokken voor het prestigeproject.