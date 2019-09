OM onderzoekt witwaspraktijken bij ABN Amro

ABN-bestuurders Kees van Dijkhuizen (CEO) en Clifford Abrahams (CFO) bij de toelichting op de jaarresultaten van de bank. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie verdenkt ABN Amro van nalatigheid bij de controle op crimineel geldverkeer. Dat heeft de bank donderdagochtend bekendgemaakt. Het OM stelde ABN Amro woensdag op de hoogte van het onderzoek in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De bank heeft mogelijk ‘over een langere periode’ niet voldoende gedaan om witwassen van crimineel geld en financiering van terrorisme te voorkomen, zegt een woordvoerder van het Functioneel Parket van het OM in een toelichting. Daarbij gaat het om het niet of niet op tijd melden van ongebruikelijke financiële transacties, niet of niet voldoende doen van onderzoek van haar cliënten en het niet tijdig afscheid nemen van verdachte klanten.

Hoe vaak de bank tekort zou zijn geschoten wordt nog onderzocht. Het onderzoek kwam op gang na een melding van De Nederlandsche Bank (DNB) bij het OM. In augustus maakte de toezichthouder DNB al bekend dat ABN Amro zijn klantendossiers niet op orde heeft.

Ken je klanten, monitor hun betalingsverkeer en meld irreguliere transacties, vat de woordvoerder de wettelijke plicht van de bank samen. ‘Het is belangrijk dat banken die verplichting ook nakomen, want zij hebben een belangrijke functie bij het signaleren van mogelijke criminaliteit.’ De bank stelt in een persbericht volledig mee te werken aan het onderzoek.

‘Zorgelijk’

Een half uur na opening van de Amsterdamse effectenbeurs verloor het aandeel ABN Amro donderdagochtend al zo’n 9 procent van haar beurswaarde; zo’n 1,5 miljard euro.

De Nederlandse Staat is voor ruim 50 procent eigenaar van ABN Amro. Minister van Financiën Wopke Hoekstra liet weten dat het ‘zorgelijk’ is dat de bank onderwerp is van justitieel onderzoek. Wel is het ‘goed’ dat ABN Amro alle medewerking verleent aan het OM. Hij onderstreept dat banken er alles aan moeten doen om criminelen te weren. Banken hebben volgens hem ‘een belangrijke poortwachtersfunctie’ in het financiële systeem.

Vorig jaar kreeg ING een boete van 775 miljoen euro omdat het niet genoeg deed ter voorkoming van crimineel geldverkeer. Ook bij ABN Amro zou het kunnen gaan om het niet melden van ongebruikelijke transacties.

Begin augustus vertelde ABN Amro bij de bekendmaking van haar halfjaarcijfers dat het 114 miljoen euro uittrekt voor een verbeterplan voor de afdeling die onderzoek doet naar verdachte transacties en dubieuze klanten. Op aanwijzen van DNB worden alle vijf miljoen klanten van de bank doorgelicht. Inmiddels worden volgens een toelichting van ABN Amro-topman Kees van Dijkhuizen ‘meer dan duizend medewerkers ingezet voor onderzoek naar financiële criminaliteit en dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen’.

Twee weken geleden kondigden vijf Nederlandse banken, waaronder ABN Amro, ING en Rabobank, aan dat zij samen – in één organisatie – willen optrekken in de controle op witwassen. Met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wordt onderzocht of dit mogelijk is, bijvoorbeeld in verband met privacyregels.