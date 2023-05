Olifantenverschrikkers, camera’s en Céline Dion: zo bewaart Hack the Planet de harmonie tussen mens en olifant

Thijs Suijten sleutelt aan een camera die boswachtrs waarschuwt als er stropers in de buurt zijn. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het verhaal van Céline Dion en haar glansrol als vredestichter tussen mens en olifant begint in het regenwoud van Gabon. Twee jaar geleden reisden Tim van Deursen (43) en Thijs Suijten (41) door het Centraal-Afrikaanse land om een revolutionaire uitvinding op te hangen in de bomen van het nationale park Lopé: wildcamera’s die met kunstmatige intelligentie olifanten helpen beschermen tegen stropers. Zodra de met een satelliet verbonden camera’s olifanten of mensen detecteren, krijgen lokale boswachters een berichtje, zodat ze eropaf kunnen gaan.

Over de auteur

Jonathan Witteman is economieverslaggever van de Volkskrant en schrijft onder meer over sociale zekerheid, ongelijkheid en technologie.

Met de muziek van Céline Dion had dit allemaal niets te maken. Dat veranderde toen Suijten en Van Deursen tijdens hun zwerftocht door Gabon ontdekten dat hun uitvindingen ook een ander doel konden dienen: niet alleen olifanten beschermen tegen mensen, maar ook mensen tegen olifanten. De laatste jaren kampen Afrikaanse dorpelingen namelijk steeds vaker met aanvallen van hongerige olifanten, die hun mango’s, bananen, cassave en ander voedsel plunderen. Niet zelden leiden deze confrontaties tot doden onder zowel de menselijke als de dikhuidige bevolking.

Alarmbel of zoemer

Op een dag stuitten de twee Haagse techneuten in het dorpje Kazamabika op een olievat met een paar stokken erop. ‘We vroegen: wat doet dat olievat daar middenin het regenwoud?’, vertelt Suijten. ‘Het bleek dat ze die gebruikten om zoveel mogelijk kabaal te maken als er olifanten aankwamen.’ Dit muzikale geweld was een stuk vredelievender dan het doodschieten van olifanten, maar niet heel effectief. ‘Zo is ons idee ontstaan om een olifantenverschrikker uit te vinden.’

Dat bleek nog geen sinecure, vertelt Van Deursen. ‘Er is veel onderzoek gedaan naar de beste manier om een olifant te verjagen, en er was al veel geprobeerd. Het probleem is dat die beesten slim zijn. Als je een alarmbel of zoemer laat afgaan, wennen ze daar heel snel aan.’ Suijten vult aan: ‘Als ze na een paar keer merken dat het alarm geen bedreiging voor ze vormt, trappen ze gewoon het geluidssysteem omver.’

Bak herrie

Dus was het zaak om een verschrikker te bedenken die niet alleen een enorme bak herrie kan produceren, maar ook een zo groot mogelijke variëteit aan herrie, zodat de olifanten er niet aan kunnen wennen. Daarnaast was het cruciaal om de wildcamera’s die de beesten moeten detecteren zo ver mogelijk weg te hangen van de luidsprekers, zodat de olifanten niet in de gaten krijgen dat hun aanwezigheid de oorzaak is van het muzikale geweld.

Een paar maanden geleden vlogen Suijten en Van Deursen naar het nationale park Kafue in Zambia om daar hun eerste olifantenverschrikkers op te hangen. Op een bloedhete avond zaten ze met wat boswachters bij te komen van een dagje ‘boompje klimmen’ toen Suijten iedereen plots tot stilte maande. Boven het getjirp van krekels meende hij de melodie van een fluit te horen, en een uit duizenden herkenbare sopraanstem. ‘Near, far, wherever you are’, schalde Céline Dions monsterhit My Heart Will Go On over de savanne.

‘Het was altijd al een soort grap tussen ons geweest: stel nou dat we straks met Céline Dion olifanten kunnen verschrikken? Dat is letterlijk wat er is gebeurd’, vertelt Suijten. Na hun kennismaking met het beroemde liedje uit de film Titanic maakten de olifanten rechtsomkeert.

The Prodigy, Mariah Carey, Beethoven

Sinds de komst van de verschrikkers is het in het Zambiaanse Itezhi-Tezhi, waar de apparaten hangen, een stuk rustiger qua conflicten tussen mens en olifant. Dat is niet alleen te danken aan Céline Dion, maar ook aan al de andere geluiden die de verschrikker ten gehore brengt. ‘Beastie Boys, The Prodigy, Mariah Carey, Beethoven’, somt Suijten op, ‘maar ook geluiden van drilboren, doedelzakken, geweren en bijengezoem. Olifanten zijn bang voor bijen, want die vliegen hun slurf in en dan worden ze gestoken.’

Hack the Planet heet het bedrijf van Van Deursen en Suijten, dat opereert onder de vleugels van Q42, een collectief van techneuten die digitale oplossingen bedenken voor allerhande problemen, zoals hoorbare wiskundegrafieken voor blinde scholieren, of een vertaalmachine voor de Eritrese taal Tigrinya. Hack the Planet begon in 2016 met een drone die Indonesiërs op Sumatra kon waarschuwen voor de bosbranden op het eiland.

‘Die drone hebben we zelf ontwikkeld, inclusief de camera’s en sensoren’, vertelt Van Deursen, net als Suijten afgestudeerd in de technische informatica aan de Haagse Hogeschool. ‘Vanaf dat moment is het op een positieve manier ontspoord.’

Bruine beren

De volgende stap was de ontwikkeling van gsm-sensoren, die boswachters in Afrika een seintje geven wanneer ze ergens in het oerwoud telefoonsignalen oppikken van potentiële stropers van olifanten of neushoorns. Daarna volgden de wildcamera’s en olifantenverschrikkers. Die laatste uitvinding zou ook een voortreffelijke berenverschrikker kunnen zijn, denkt Van Deursen. Binnenkort vliegen de twee naar Roemenië, om hun verschrikker uit te testen in dorpjes in de Karpaten, waar ze regelmatig bezoek krijgen van bruine beren.

De missie van Hack the Planet: met technisch vernuft de wereld helpen verbeteren. ‘We waren allebei op een punt gekomen waarop we echte problemen wilden helpen oplossen, en niet de zoveelste webshop wilden bouwen’, vertelt Suijten. ‘Ik had inmiddels miljoenen regels code geschreven. Toen stelde ik mezelf de vraag: met hoeveel van die regels heb ik iets goeds gedaan voor de wereld? Bitter weinig, was het antwoord.’

‘Kan ik niet meer betekenis geven aan de dingen die ik doe?’, vroeg ook Van Deursen zich af toen hij enkele jaren geleden vader werd. ‘Dat is wat we nu nastreven: proberen de wereld een klein beetje mooier achter te laten dan hij was.’