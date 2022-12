Olieprijzen schommelden hevig in 2022

In de rij voor de pomp in België. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De prijsstijging viel ondanks de grote schommelingen en de onrust op de oliemarkt door de oorlog in Oekraïne wel veel lager uit dan in 2021. Vorig jaar nam de vraag naar de brandstof al flink toe door het economische herstel van de coronapandemie en schoot de prijs omhoog.

Voor een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Europa en Afrika, wordt momenteel ongeveer 84 dollar betaald. Dat is ongeveer 6 procent meer dan aan het begin van het jaar. In 2021 werd Brentolie ruim 50 procent duurder. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) ligt nu op 79 dollar. Dat is ongeveer 4,5 procent meer dan aan het begin van 2022 en volgt op een prijsstijging van 55 procent in 2021.

De olieprijzen lieten dit jaar grote schommelingen zien. Begin maart werd een piek bereikt van meer dan 130 dollar per vat. Dat was het hoogste niveau sinds 2008. Die opmars volgde op de Russische inval in Oekraïne in februari, en de zorgen over het krappe aanbod en de onzekerheid over de leveringen van de brandstof.

Onrust oliemarkt

De olieprijzen daalden echter snel in de tweede helft van dit jaar. Dat kwam door de renteverhogingen van de centrale banken die daarmee de hoge inflatie willen bestrijden. Hogere rentetarieven remmen niet alleen de inflatie af, maar ook de economische groei. De vrees voor een recessie laaide daardoor op. Bij economische neergang neemt de vraag naar olie af en daalt de prijs.

Het strikte coronabeleid van China, de grootste importeur van olie ter wereld, zorgde eveneens voor een mindere vraag naar olie in dat land. China heeft het strenge coronabeleid inmiddels losgelaten, waardoor de Chinese olievraag in 2023 naar verwachting weer zal toenemen.

Automobilisten merkten de onrust op de oliemarkt ook aan de pomp. In juni tikte de adviesprijs voor benzine een recordniveau van 2,504 euro aan. De adviesprijs voor een liter diesel bereikte dit jaar een record van bijna 2,40 euro. Opvallend was daarbij dat de benzineprijs veel hoger lag dan in juni 2008, toen de prijs voor ruwe aardolie een record bereikte. De belangrijkste reden daarachter was de dure dollar. Olie wordt namelijk in dollars afgerekend, maar aan de pomp wordt benzine in euro’s betaald.

Momenteel bedraagt de adviesprijs voor een liter Euro95 1,930 euro, volgens gegevens van consumentencollectief UnitedConsumers. De adviesprijs van diesel is nu 1,913 euro per liter. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg. In oktober 2021 kwam de adviesprijs voor benzine al voor het eerst boven de 2,10 euro per liter uit.