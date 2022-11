Oeso: Nederland gaat een slechter jaar tegemoet dan het CPB heeft becijferd

De containeroverslag op de tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) voorziet ook dat de Nederlandse economie in 2024 met 1,1 procent zal groeien. Die magere prognoses zijn het gevolg van een combinatie van factoren, zoals de hoge inflatie, de afkoelende wereldeconomie en renteverhogingen van centrale banken.

Daarmee is de Oeso somberder dan het CPB. Het Nederlandse instituut, gevestigd in Den Haag, verwacht voor volgend jaar een aanwas van het bruto binnenlands product met 1,5 procent, na een plus van 4,6 procent dit jaar.

Volgens de in Parijs gevestigde Oeso zal haar negatievere cijfer nog geen kaalslag betekenen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid loopt in de raming licht op van 3,6 procent dit jaar naar 4,1 procent in 2023.

Inflatiepiek

De inflatie blijft in Nederland wel onrustwekkend hoog. De Oeso voorspelt voor dit kwartaal een piek van 15,4 procent, aangejaagd door de prijzen voor energie en levensmiddelen. Volgend jaar zou de inflatie 8,5 procent bedragen, het jaar daarop 3,9 procent. Het koopkrachtverlies zou alleen in 2024 gecompenseerd worden door hogere lonen, die zowel in 2023 als in 2024 met 5 procent moeten stijgen.

Met deze bescheiden vooruitzichten kunnen centrale banken in de verleiding komen hun rentes niet meer te verhogen, om zo de remblokken van de economische groei te halen. Dat zou een slecht idee zijn, meent de Oeso. Volgens de denktank zijn de risico’s van te hard doorpakken met de rentes minder groot dan de risico’s van een pas op de plaats.

In dat laatste geval dreigt de inflatie verder te ontsporen, waarschuwt Oeso-econoom Álvaro Santos Pereira. ‘Het onder controle brengen van de inflatie moet nu de topprioriteit zijn, want anders kunnen we te maken krijgen met een loon-prijsspiraal zoals in de jaren zeventig, of kan de inflatie zo diep ingeworteld raken dat de pijn alleen nog maar groter wordt.’