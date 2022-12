Ode aan de allesbehalve stoffige econoom Joseph Schumpeter

Schumpeter ambieerde ’s werelds grootste econoom, minnaar en ruiter te worden. Het paardrijden wilde het echter niet erg lukken. Beeld Getty Images

Lezers van de Volkskrant vinden van alles, en zo hoort het. Een debat wordt alleen maar beter als er meerdere stemmen klinken. Die meningen komen ook vaak bij ons op de redactie terecht. Via sociale media, e-mail (lezers@volkskrant.nl), en heel soms nog via briefpapier.

In Van Kapitaal Belang duikt verslaggever Daan Ballegeer in boeiende en opmerkelijke economische gebeurtenissen.

Een van de lezers die onlangs van zich lieten horen, is Marc Lezwijn uit Zoetermeer. Hij nam aanstoot aan deze passage uit een artikel over de verschillende soorten recessie:

Recessies kunnen helpen het kreupelhout weg te snoeien in de economie, en zo de weg vrij te maken voor verse impulsen. Als bedrijven verdwijnen, komen personeel en kapitaal vrij voor andere ondernemingen. Als dit proces niet op gang komt doordat de overheid te genereus ondersteunt, ondergraaft dat de economische groei van de toekomst. ‘Elke kunstmatig gestimuleerde herleving laat een deel van het werk van een recessie onuitgevoerd’, verklaarde de legendarische Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter ooit. ‘Niet alleen laat het toe dat er onverteerde problemen overblijven, maar het voegt er ook nieuwe aan toe waardoor een nieuwe crisis kan ontstaan.’

Dat zat Marc Lezwijn niet lekker (mijn nadruk):

Kijk, daar is het kreupelhout weer. Nu in een artikel over economische krimp door Daan Ballegeer. Hij haalt daarbij een stoffige oude econoom aan. Mensen zijn ‘dor hout’ tijdens de pandemie en nu ‘kreupelhout’ in een economie. [...] Het benoemen van zieke mensen en kleine ondernemers tot nutteloos en schadelijk is een tikkeltje ontmenselijkend. Of is het gewoon verwerpelijk? Ik kies voor het laatste.

Nu heb ik nergens gezegd dat mensen ‘kreupelhout’ zijn, wel dat er een economische bestaansreden moet zijn voor ondernemingen (en de ‘dor hout’-vergelijking valt helemaal voor rekening van Marianne Zwagerman). Toch was dat niet waarom deze lezer mij met zijn reactie op het hart trapte.

Ongelofelijk kleurrijk figuur

Natuurlijk zijn er stoffige economen met stoffige gedachten die ze opschrijven in stoffige boeken, maar Joseph Schumpeter (1883-1950) hoort daar niet bij. Hij is een ongelofelijk kleurrijk figuur met ideeën die vandaag nog even sprankelend zijn als toen de Oostenrijkse econoom ze in 1942 neerpende in zijn beroemdste boek Capitalism, Socialism and Democracy.

Het zevende hoofdstuk daarin, getiteld ‘Het proces van creatieve destructie’, telt maar zes bladzijden, maar vat perfect de essentie van het kapitalisme. Oude en achterhaalde ideeën en technieken moeten wijken voor wat nieuw en fris is. De Nocturnes van Chopin zijn nog altijd zo prachtig als toen ze voor het eerst op partituur verschenen. Om ze te beluisteren hebben we de migratie meegemaakt naar vinyl, cassette, compact disc en nu streamingsdienst. Onderweg hebben vinyl-, cassette- en cd-fabrikanten zwaar gevloekt.

Productiviteitsverbeteringen verhogen uiteindelijk de algemene welvaart, is de overtuiging. Ja, er gaan dromen en vaak ook een fortuin in rook op bij de ‘oude garde’, en ja, er gaan banen verloren. Maar de samenleving gaat erop vooruit, met nieuwe en minder dure producten. De overheid mag die dynamiek niet in de weg staan, vond Schumpeter als ware profeet van de innovatie. Ze moest zo weinig mogelijk ingrijpen in de economie, en de markt zijn zelfcorrigerende werk laten doen om tegenslagen te verwerken.

Gulden middenweg

Schumpeter was daarmee de tegenpool van zijn leeftijdsgenoot John Maynard Keynes, die juist een groot voorstander was van overheidsingrijpen in de economie, zeker als het slecht gaat. Ergens tussen die twee visies in ligt de gulden middenweg.

Die is de afgelopen jaren niet bewandeld in Nederland, want het overheidsbeleid was overdreven Keynesiaans (noodgedwongen, vanwege de onmogelijkheid om gerichte steun te geven). Ondanks de economische tegenspoed sinds de start van de coronapandemie is het aantal faillissementen historisch laag gebleven. De coronasteunpaketten hielden naar schatting tienduizend ondernemingen in de lucht die niet (langer) levensvatbaar waren, iets soortgelijk kan gebeuren door de energiesteun voor het klein- en middenbedrijf.

Er is nog een andere reden waarom het etiket ‘stoffig’ absoluut niet past bij Schumpeter. Daarvoor leidde hij een te opmerkelijk leven. Hij vocht onder meer een zwaardduel uit met een bibliothecaris die weigerde om boeken uit te lenen aan zijn studenten (de bibliothecaris hield er een eervol litteken aan over).

Schumpeter verdiepte zich niet alleen in economie, maar ook in geschiedenis, recht, literatuur, psychologie en politieke wetenschappen. Op zijn 36ste werd hij negen maanden lang Oostenrijks minister van Financiën, een mislukking waar hij voor de rest van zijn leven een wantrouwen voor de overheid aan overhield.

Beschamend slecht ondernemer

Zijn leven kende menige tragedies, zoals het rampjaar 1924 waarin zijn tweede vrouw en eerste zoon in het kraambed overleden, kort nadat zijn moeder het tijdelijke voor het eeuwige had ingeruild. En hoezeer Schumpeter ook de loftrompet stak over het ondernemerschap, zelf was hij er beschamend slecht in.

De Oostenrijker dacht veel en graag na over geld, maar kon er niet zo goed mee omgaan. Hij ging gebukt onder een berg schulden. Schumpeter organiseerde graag somptueuze diners en gaf handenvol geld uit aan maîtresses, paarden en kleding. Hij zei graag dat het zijn ambitie was om ’s werelds grootste econoom, minnaar en ruiter te worden, en dat hij met twee van de drie al goed op weg was. ‘Het gaat niet zo goed’, voegde hij er dan met de glimlach aan toe, ‘met de paarden’.

Het moet gezegd dat sommige van Schumpeters ideeën de tand des tijds niet hebben overleefd. Zo voorspelde hij dat het kapitalisme ten onder zou gaan aan zijn eigen succes, ondergraven door intellectuelen, drukkingsgroepen en bureaucratie. Zover is het niet gekomen. Maar dat hij geen stoffige econoom met stoffige ideeën was, is hierbij hopelijk voldoende bewezen.