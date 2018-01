NVWA blokkeert bedrijven wegens mestfraude: boeren registreren verschillende kalfjes als meerlingen

Sinds 2017 gelden strengere fosfaatnormen in de melkveesector. Door deze 'Regeling fosfaatreductieplan 2017' zijn boeren gebonden aan een maximumaantal koeien (die een bepaalde hoeveelheid mest uitscheiden). De aangescherpte norm leidde meteen tot fraude. In 2015 en 2016 werden gemiddeld 3 tot 5 procent meerlingen geboren op melkveeboerderijen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) constateerde dat vorig jaar dat percentage bij honderden boeren omhoog was geschoten naar tussen de 5 en 10 procent of zelfs meer.



Door kalfjes van verschillende koeien te registreren als meerlingen sjoemelden de boeren met de fosfaatregels. Een jonge koe die nog geen kalveren heeft gehad telt in het systeem als '0,5'. Nadat een koe heeft gekalfd, moet ze als '1' worden geregistreerd. De minister schrijft: 'Op het moment dat een vaars kalft, gaat het melk geven en wordt het een melkkoe van 1 GVE (grootvee-eenheid).'



Bij tweeduizend bedrijven was het percentage meerlingen hoger dan 10, nog eens 5.700 bedrijven registreerden tussen de 5 en 10 procent meerlingen. De NVWA onderzocht 29 bedrijven in de eerste groep. In 23 gevallen bleek sprake van fraude. Bij de tweede groep bleek uit een steekproef van 64 bedrijven dat 22 boeren sjoemelden met de percentages. In totaal telt Nederland circa achttienduizend melkveebedrijven.



De 45 bedrijven die hebben gefraudeerd, zijn door de NVWA 'geblokkeerd'. Ze mogen geen dieren af- en aanvoeren totdat de registratie aantoonbaar weer op orde is. De NVWA zet het onderzoek voort om de omvang van de fraude beter in beeld te krijgen. De eerste cijfers suggereren dat zeker honderden bedrijven zich hieraan schuldig maken. Minister Schouten waarschuwt de sector dat zij 'hard zal optreden' tegen fraude. Vanochtend sprak zij met vertegenwoordigers van de sector over haar aanpak van het probleem en mogelijke sancties tegen frauderende boeren.



Ondanks het gesjoemel schat de minister in dat Nederland nog voldoet aan het Europese 'fosfaatplafond', de bovengrens van fosfaatuitstoot door boerenbedrijven. Nederland had een marge van 5 miljoen kilo fosfaat. Schouten verwacht dat de registratie over 2017 door de fraude met 'enkele honderdduizenden kilogram fosfaat' omhoog moet worden bijgesteld.



Het is de tweede keer in korte tijd dat boeren in het nieuws komen vanwege fraude met mestregels. In november meldde NRC Handelsblad dat boeren in Brabant en Limburg op ingenieuze wijze samenwerkten om meer mest op hun eigen akkers te kunnen strooien dan is toegestaan. Boeren reden met (half)lege vrachtwagens naar andere boerderijen om in de melkboekhouding te kunnen melden dat zij meer fosfaat en stikstof hadden afgevoerd dan in werkelijkheid het geval was.