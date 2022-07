Nu het publiek is teruggekeerd, zien grote winkelverhuurders het geld weer binnenstromen

De Westfield Mall of The Netherlands. Beeld ANP

Neem een bedrijf als Unibail-Rodamco-Westfield (URW), de grootste belegger in winkelvastgoed in Europa, en in Nederland eigenaar van onder meer luxe winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam. In de eerste helft van vorig jaar leed het een verlies van 421 miljoen euro, als gevolg van de verplichte winkelsluiting door corona, vertrekkende huurders en de noodzakelijke afwaardering van het bezit in de eigen boekhouding. Nu profiteert de belegger juist volop van de heropening van zijn winkelcentra. Over de afgelopen zes maanden werd 601 miljoen euro winst gemaakt.

Ook bij andere grote winkeleigenaren stroomt de kas weer vol. De grote Britse winkeleigenaar Hammerson maakte de afgelopen zes maanden 60 miljoen euro winst, tegen 449 miljoen euro verlies in dezelfde periode vorig jaar. De groep is wat betreft onder meer winkelbezetting en inkomsten bijna terug op pre-coronaniveau, bleek bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

In de 85 winkelcentra van URW gaf het publiek in april, mei en juni zelfs iets meer geld uit dan in dezelfde periode in 2019. Dat stelt de belegger in staat om alsnog aan te kloppen bij ondernemers die in coronatijd huurkorting kregen. Ook staan er minder winkels leeg. De totale huuropbrengst was 1,1 miljard euro in het afgelopen half jaar, 45 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. URW is nog wel bezig om winkels te verkopen, vooral in de VS. Met de opbrengsten wil het bedrijf 4 miljard euro aan schulden aflossen. Onlangs werd het winkelcentrum Almere Centrum voor 155 miljoen euro verkocht aan een groep particuliere beleggers.