Nu de EU vol inzet op emissiehandel om klimaatdoelen te halen, stijgt de prijs snel

Staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

1. Een emissierecht kost 100 euro, wat wil dat zeggen?

Voor elke ton CO 2 die een groot Europees bedrijf uitstoot, moet het volgens het Europees Emissiehandelssysteem (ETS) één emissierecht inleveren. Elk groot bedrijf heeft zulke rechten of kan ze kopen op de beurs. Op die beurs is de prijs nu dus 100 euro. Om een indruk te geven: een ton CO 2 is ongeveer wat een benzineauto uitstoot die 5 duizend kilometer rijdt. Vijftig bomen moeten ongeveer een jaar groeien om een ton CO 2 op te nemen.

2. Dan klinkt 100 euro niet echt als veel.

Misschien niet. Maar het is wel veel meer dan het tot redelijk recent was. Bijna het hele vorige decennium lag de prijs onder de 20 euro. ‘Daarom is deze grens toch toch wel even een dingetje’, zegt jurist Jos Cozijnsen die al meer dan twintig jaar betrokken is bij de ontwikkeling van de Europese emissiehandel. ‘Het bewijst voor mij dat de impact nu snel groter wordt.’

Als de emissieprijs zo hoog is als nu zal dat zeker de verduurzaming van de economie aanjagen, denkt ook milieu-econoom Jeroen van den Bergh die als hoogleraar is verbonden aan de Vrije Universiteit en de Autonome Universiteit van Barcelona. ‘Als bedrijven kijken naar investeringen in innovatie, dan gaan ze rekenen. Hoe duurder het is om CO 2 uit te stoten, hoe eerder het loont om te investeren in groene energie of in energiebesparing.’

3. Hoe werkt het ook alweer met die emissierechten?

Binnen het Europees emissiehandelssysteem wordt het recht verhandeld om CO 2 uit te stoten. Het idee is dat daardoor de vervuiler betaalt. Onder het systeem vallen tienduizend grote Europese energieverbruikende bedrijven. Vierhonderd daarvan staan in Nederland, waaronder natuurlijk Tata Steel en de elektriciteitscentrales maar bijvoorbeeld ook baksteenfabrieken.

Toen Europa het handelssysteem in 2005 in gebruik nam, kregen alle grootgebruikers een hele bak met gratis emissierechten. Verder kregen verschillende lidstaten vrije emissierechten die ze los konden verkopen. Ook bedrijven die rechten overhouden kunnen die verkopen. Aanvankelijk waren emissierechten door al dat aanbod spotgoedkoop. Maar het ETS is een project van de lange adem. Elk jaar verliezen alle uitstoters steeds een klein percentage van hun emissierechten. Inmiddels is al ruim eenderde van de oorspronkelijk rechten verdwenen. Zo worden de duimschroeven gestaag aangedraaid.

En vorig jaar heeft Europa besloten die druk nog wat sneller op te voeren. Als onderdeel van het plan ‘Fit for 55-programma’ is besloten dat er in 2030 niet 43 procent minder rechten zijn dan in 2005, maar 62 procent minder.

4. Is dat ook de reden dat de prijs zo is gestegen?

Dat is zeker een logische verklaring. ‘Die doelstellingen zijn heel ambitieus’, zegt Jos Cozijnsen. ‘De bedrijven moeten komende jaren zo’n 4,4 procent aan rechten per jaar inleveren. Die beseffen dat ze nu heel snel energie moeten gaan besparen of hele dure rechten kopen.’

5. Toch vallen lang niet alle uitstoters onder het Europese energieverbruik onder het emissiehandelssysteem. Is dat geen beperking?

Ja, maar als onderdeel van Fit for 55 wordt de reikwijdte van ETS wel sterk vergroot. Een grote aanpassing is dat alle energie die aan consumenten en kleine bedrijven geleverd wordt eronder gaat vallen. Dus het gas om huizen te verwarmen of de benzine. Hetzelfde geldt voor afvalverbranding en de zeescheepvaart.

6. Is dit uiteindelijk niet een enorme bedreiging voor de Europese economie? Want in andere landen doen ze dit niet?

Dat risico bestaat zeker. Daarom wordt er in Brussel ook hard gewerkt aan importheffingen op goederen uit landen die niet onder het ETS vallen. ‘Je wil bijvoorbeeld wel een flinke belasting op de import van staal’, zegt Jeroen van den Bergh. ‘Want als Tata Steel straks duurder staal maakt uit groene waterstof, dan is het niet de bedoeling dat er ineens op grote schaal staal wordt geïmporteerd uit landen waar nog staal met fossiele brandstoffen wordt gemaakt. Dan gaat Tata failliet en is het klimaat toch nog slechter af.’