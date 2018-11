NS-zonetaxi’s nu bijna overal – behalve in Amsterdam, Schiphol en Den Haag

De zonetaxi bij de introductie. Beeld ANP

Volgens een woordvoerder is het aanbod in de hoofdstad, de hofstad en op de luchthaven al heel groot en is uitbreiding van de zonetaxi daar niet nodig. Maar ze geeft ook toe dat ‘de taxi-oorlogen en Uber’ een rol spelen. Amsterdam kampt al jaren met een overaanbod aan taxi’s, zowel legaal als ‘snorders’ die zonder vergunning passagiers oppikken. Het komt geregeld tot botsingen tussen legale chauffeurs en dit soort snorders. Volgens schattingen rijden er in Amsterdam ruim vijfduizend taxi’s rond, die voor een deel ook voor Uber rijden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam vorig jaar op 2.490 geregistreerde taxibedrijfsvestigingen in de hoofdstad, van de bijna negenduizend in heel Nederland.

De zonetaxi was tot dusver beschikbaar op 130 stations, en vanaf de eerste maandag in december in 377 steden en dorpen. De treinreiziger kan tot een half uur voor aankomst op zijn bestemming via het internet, een app of de telefoon een taxi bestellen. Met de uitbreiding verhoogt de NS ook de tarieven: van 6 euro naar 7,30 euro voor de eerste 2 kilometers. Tot 4 kilometer betaalt de klant 10,30 euro, tot 6 kilometer 13,30 euro: elke 2 kilometer verder komt er 3 euro bij.

Geen concurrentie

De taxibedrijven die wilden meedoen betaalden tot voor kort een eenmalig instaptarief en een jaarlijkse bijlage, gebaseerd op het aantal reizigers per station dat de trein in- en uitstapt. Die kosten zijn geschrapt. De NS houdt aan de taxizone niets over. Van de opbrengst van elke rit gaat zo’n 90 procent naar de aangesloten vervoerders. De rest gaat naar Transvision, het bedrijf dat de dienst regelt.

De zonetaxi is op dit moment, op de 130 NS-stations, goed voor vierhonderd boekingen per week. Ter vergelijking: de reguliere taxi brengt elke week gemiddeld 250 duizend mensen naar hun bestemming, aldus cijfers van Koninklijk Vervoer Nederland (KVN). Om die reden ziet deze brancheorganisatie de zonetaxi dan ook niet als concurrentie. ‘Of vervoerders die deelnemen zich houden aan de cao Taxi en Vervoer wordt streng op toegezien door een stichting waarin KNV en de vakbonden van FNV en CNV zitten’, zegt Hubert Andela van de KNV.

Treintaxi

Tegen de twee grootste nadelen van de zonetaxi zijn maatregelen genomen, meldt de woordvoerder van de spoorwegen. Een klant hoeft zich niet meer eerst uitgebreid te registreren voor de dienst, zoals tot nu het geval was. Ook is het mogelijk te betalen met iDeal, de standaard voor onlinebetalingen van de Nederlandse banken.

De zonetaxi werd in 2012 ingevoerd en verving met ingang van 2014 de Treintaxi. Bij dat type kocht de reiziger een kaartje dat recht gaf op een zitplaats in een taxi, die meestal met anderen moest worden gedeeld. De Treintaxi begon als een dienst voor 5 gulden per rit (2,27 euro). Tegen het einde kostte de dienst 5 euro per kaartje. Er werd amper gebruik van gemaakt, zei de NS destijds: 0,75 procent van alle treinreizigers.