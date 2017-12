NS wil spoornetwerk uitbreiden met regionale lijnen van concurrenten Arriva en Syntus

Oud-politicus Van Boxtel, eind 2015 in dienst gekomen bij NS als opvolger van de weggestuurde Timo Huges, verlengde dit jaar zijn contract bij het spoorbedrijf tot medio 2019. In het interview met deze krant bevestigt hij dat hij niet in de running is voor het burgemeesterschap in Amsterdam, de stad waar zijn partij D66 de grootste is. 'Het was ooit echt mijn droombaan. Een keer probeerde ik het, in 2010. Toen nam ik het op tegen mijn goede maatje Eberhard (van der Laan, red.) en redde ik het niet.



Lees morgen het gehele interview met president-directeur Roger van Boxtel in de Volkskrant.