NS waarschuwt: nog minder treinen als personeelstekort verder toeneemt

Reizigers op het overvolle treinstation Leiden Centraal. Beeld ANP

Dat zei NS-directeur Bert Groenewegen donderdag in een videoboodschap aan zijn personeel. ‘Het gaat niet goed met ons bedrijf. We hebben te weinig reizigers, te weinig inkomsten en de werkdruk is onaanvaardbaar hoog.’

Vooral dat laatste heeft mogelijk gevolgen voor de dienstregeling, sprak de ernstig kijkende topman. ‘De rek is eruit, het werk drukt steeds zwaarder op een kleinere groep, met alle gevolgen van dien. Instabiele roosters, onvoldoende ruimte om vrij te kunnen nemen en uitval. Collega’s vragen harder te werken is onverantwoord. Als we zo doorgaan, moeten we wellicht besluiten om onze dienstregeling verder af te schalen.’

Het aantal vacatures is in de afgelopen maanden gelijk gebleven, het bedrijf heeft een acuut tekort van 1.400 mensen. Gezien de verwachte uitstroom loopt dat tekort in de nabije toekomst op tot 2.200. Dat heeft volgens het bedrijf te maken met de historisch krappe arbeidsmarkt: het kost grote moeite om medewerkers die met pensioen gaan te vervangen. Dat de NS vorige maand besloot beter te betalen – medewerkers gaan er met de nieuwe cao in anderhalf jaar tijd met 9,25 procent op vooruit – zet schijnbaar onvoldoende zoden aan de dijk.

Als het personeelstekort niet slinkt, vreest de NS opnieuw het mes in de dienstregeling te moeten zetten. Dat deed het kort geleden ook al: sinds september rijden er elk uur maar vier intercity’s waar er eerst zes reden. Ook rijden er ’s avonds minder treinen. Dat leidt tot veel klachten over volle coupés. Vanaf december wordt de dienstregeling nog verder versoberd. Dan rijdt de NS bijvoorbeeld in de vrijdagspits op sommige trajecten slechts twee intercity’s per uur, in plaats van de gebruikelijke vier.

Stevige kritiek

De nieuwe aankondiging komt de NS op stevige kritiek te staan van reizigersorganisatie Rover, die vindt dat het bedrijf te makkelijk kiest voor het schrappen van treinen. Directeur Freek Bos: ‘Het wordt toch tijd dat er geen enkele maatregel geschuwd wordt.’ De reizigersorganisatie oppert onder meer om kantoor- en winkelpersoneel in te zetten in de operatie. Ook zou de NS haar werkvoorschriften kunnen aanpassen, dat verbiedt dat conducteurs te veel treinstellen bestrijken. ‘Dan kun je langere treinen laten rijden, wat zorgt voor minder gemopper en meer werkplezier.’

Kamerlid Lisa van Ginneken (D66) ziet nog meer oplossingen. ‘Je kunt gepensioneerde conducteurs en machinisten inzetten als parttimer. En regionaal vervoerder Arriva rijdt soms met treinen zonder conducteur. Die gebruiken camerabewaking, zoals dat ook in metro’s gebeurt. Ik mis creativiteit om tot oplossingen te komen.’

Wat staatssecretaris Vivianne Heijnen (infrastructuur) betreft kan directeur NS Groenewegen zich opmaken voor een ‘stevig evaluatie’ aan het eind van het jaar. De Nederlandse staat is niet alleen aandeelhouder van de NS, maar ook opdrachtgever van het bedrijf. De overheid verleent elke tien jaar de zogenoemde spoorwegconcessie, de vergunning om op het Nederlandse spoor te mogen rijden. Daarin zijn volgens de staatssecretaris onder meer ‘heel duidelijke’ kwaliteitsafspraken gemaakt. Die worden nu niet nagekomen. ‘Het is nu zo dat de manier waarop reizigers worden bediend niet voldoende is.’

De NS-directie belooft binnenkort met het personeel in overleg te treden. Daarbij ligt ‘alles op tafel om de dienstverlening op orde te krijgen’.

Concessie aflopend

Het personeelstekort is overigens niet het enige dat Bert Groenewegen ’s nachts wakker houdt. De huidige concessie loopt af in 2025. Hoewel het kabinet de volgende vergunning (2025-2035) opnieuw onderhands wil gunnen aan de NS, liggen concurrenten dwars. Diverse partijen azen op treinverbindingen die de NS nu exploiteert. Het gaat onder meer om regionale vervoerders Arriva, EBS, Transdev, QBuzz en Keolis, dochterbedrijven van buitenlandse vervoersbedrijven. ‘De buitenwereld zaagt aan onze stoelpoten’, aldus Groenewegen. ‘Ondenkbaar, ontoelaatbaar, en ik zal me daar ook tot het einde toe tegen verzetten.

De toekomst zal uitwijzen hoe kansrijk het verzet is. Het zijn immers niet alleen concurrenten die juridische procedures aanspannen over de onderhandse gunning, ook de Europese Commissie dreigt Nederland met een rechtszaak. Brussel eist dat het kabinet ook andere vervoersbedrijven in overweging neemt. Dinsdag vergadert de Tweede Kamer over de kwestie.