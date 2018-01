NS veroorzaakte vorig jaar meer grote storingen - maar treinen reden wel vaker op tijd

Van een grote storing is sprake als treinen samen minstens 25 uur vertraging hebben óf als op z'n minst 25 treinen niet rijden. Reizigersorganisatie Rover noemt het aantal van 117 door de NS veroorzaakte grote storingen 'te hoog'. Volgens Rover hadden zeker honderdduizenden reizigers last van de storingen.



NS-woordvoerder Erik Kroeze zegt nog geen verklaring te hebben voor de toename van het aantal grote storingen. 'Wij hebben nog geen analyse paraat. Bij de presentatie van ons jaarverslag, op 1 maart, kunnen we er meer over vertellen.'



In het AD noemt een woordvoerder van NS wél een reden voor de toename in het aantal storingen in 2017. De spoorvervoerder zou sinds vorig jaar de treinen pas laten rijden als een storing volledig is verholpen. Treinen blijven hierdoor in de nasleep van een storing niet met vertragingen van vijf of tien minuten kampen. Zo kan NS een 'solide' en 'voorspelbare' treindienst bieden, is het idee. Wel worden storingen hierdoor vaker als grote storingen aangemerkt.