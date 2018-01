NS stopt met goedkope groepsretours vanwege fraude op grote schaal

Nieuw groepsticket

Wij willen vooral het misbruik en de oplichting door tussenhandelaren een halt toeroepen Woordvoerder Erik Kroeze © ANP

NS vervangt de groepsretours door het nieuwe NS Groepsticket. Groepen reizigers moeten voortaan samen reizen in dezelfde trein. Het maximale aantal reizigers is bij de nieuwe tickets beperkt tot zeven per groep. Bij de huidige groepsretours kunnen groepen nog uit maximaal tien reizigers bestaan. Ook wordt het nieuwe ticket geen retourtje, maar een enkele reis. Het nieuwe groepsticket is geldig op werkdagen tijdens de daluren en in het gehele weekend.



Reizigers die elkaar niet kennen, kunnen ook met de nieuwe kaartjes online afspreken om samen te reizen. Zij moeten dan alleen wel allemaal dezelfde trein pakken. 'Dat mensen met elkaar afspreken, is voor ons niet zo'n probleem', zegt Kroeze. 'Wij willen vooral het misbruik en de oplichting door tussenhandelaren een halt toeroepen.' Toch verwacht hij dat ook het aantal onderlinge afspraken door individuele reizigers daalt. 'Iedereen moet komen opdagen. Het risico is groot dat degene die voor de tickets betaalt met vier of vijf kaartjes blijft zitten.'