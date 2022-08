NS-staking heeft karige oogst: bonden en directie blijven onverzoenlijk

Een leeg Utrecht Centraal, op een enkele verraste reiziger na. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Wat een rotland’, moppert Angela Izzo (52) luidkeels. De Italiaanse toerist staat dinsdagochtend op station Amsterdam Centraal. Dat er vandaag amper treinen rijden, kwam als een lelijke verrassing. Izzo vliegt ’s middags via Eindhoven terug naar Bologna. Maar haar humeur bereikt een dieptepunt wanneer ze hoort hoeveel een taxi kost. ‘250 euro? Dat kan ik niet betalen. Waarom is er geen alternatief vervoer?’

Izzo had gerekend op de trein, en ze is niet de enige. Nu de angst voor het coronavirus wegebt, zitten er dagelijks weer een miljoen reizigers in de coupés. Maar sinds vorige week valt de betrouwbaarheid van de Nederlandse Spoorwegen (NS) vies tegen. Dat komt door stakingen van NS-medewerkers. Ze eisen maatregelen tegen de hoge werkdruk. Bovendien willen ze gecompenseerd worden voor de inflatie, die dit jaar waarschijnlijk op 9,9 procent uitkomt. Door zogenoemde estafettestakingen, waarbij medewerkers beurtelings het werk neerleggen en daarmee het treinverkeer ontregelen, hopen drie spoorvakbonden een doorbraak te forceren in de cao-onderhandelingen.

Logistieke nachtmerrie

Tijdens de eerste drie regionale stakingen bleven de effecten vooral voelbaar in de regio. Maar de vierde actiedag, waarbij onder meer wordt gestaakt in Utrecht, Amersfoort en Hoofddorp, heeft een landelijke uitwerking. Utrecht Centraal is immers het grootste spoorwegknooppunt van Nederland, de dienstregeling overeind houden is een logistieke nachtmerrie.

Veel reizigers weken uit en pakten de auto: dinsdagochtend stond er ruim 500 kilometer file, volgens de ANWB een verdubbeling van wat gebruikelijk is. Op stations blijkt dat het vooral toeristen en internationale studenten zijn, voor wie de staking reisplannen in de war schopt. Zoals Angela Izzo, of Vivien (22). De Taiwanese studente komt net aan op Schiphol en wil na 30 uur reizen het liefst zo snel mogelijk naar haar nieuwe studentenstad Groningen. Om daar te komen moet ze vandaag alleen een taxi delen met vier internationale studenten. Kosten: 100 euro per persoon.

Die treinuitval vindt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) een ‘slecht visitekaartje voor het openbaar vervoer’. Ze riep de NS en vakbonden dinsdag opnieuw op hun conflict snel bij te leggen. Maar een spoedige uitweg uit de impasse is vooralsnog niet te merken. Zowel de NS-directie als de spoorvakbonden vinden dat de ánder aan zet is. De bonden willen dat de directie een beter cao-voorstel doet; de directie wil dat de bonden opnieuw aan tafel komen.

Strijdlustig

Tot die tijd blijven medewerkers ‘strijdlustig’, zegt VVMC-vakbondsbestuurder Rob de Groot, wijzend naar het percentage personeelsleden dat deelneemt aan de acties. Dat is naar schatting ruim 90 procent. Maar wie denkt dat zich vertaalt naar een grote manifestatie, met spandoeken en opzwepende speeches van vakbondsleiders, komt bedrogen uit. Op het verder verlaten Utrecht Centraal hebben de stakers zich dinsdag verschanst in de personeelskantine. Ze melden zich aan het begin van de dienst om de stakingsvergoeding te innen. Sommigen keren daarna weer huiswaarts. Anderen blijven hangen: drinken koffie, leggen een kaartje.

Voor buitenstaanders blijft de deur dicht. Ook een delegatie Utrechtse PvdA’ers is niet welkom. Zij arriveerden in alle vroegte met taart. Ze willen de stakers een hart onder de riem te steken en een slinger geven aan de arbeidersstrijd. Maar de NS-medewerkers zijn onverbiddelijk en de politici druipen af. In de ochtendzon eten ze de taartjes even later zelf op.