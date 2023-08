NS is de ergste klap van de pandemie te boven, maar draait nog steeds een klein verlies

Reizigers wachten op een perron van Utrecht Centraal op hun trein. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tijdens de pandemie stortte het aantal treinreizigers in, en daarmee de inkomsten voor de NS. Weliswaar pakken nog altijd minder mensen de trein, hun aantal groeit wel: in het eerste halfjaar van 2023 werden 24 procent meer reiskilometers afgelegd dan vorig jaar in dezelfde periode. De NS slaagde er dan ook in het operationeel verlies terug te dringen van 225 miljoen euro in de eerste helft van 2022 tot 26 miljoen euro dit jaar. Onder de streep hield de NS juist 38 miljoen euro over, mede dankzij overheidssubsidies.

President-directeur Wouter Koolmees spreekt in een persverklaring niettemin van ‘een moeilijke periode met veranderlijk reisgedrag’. Op een gemiddelde werkdag nemen 1,1 miljoen reizigers de trein, 200 duizend minder dan voor corona, maar met name op dinsdag en donderdag kan de spits zeer druk zijn. Die dagen lijken favoriet om op kantoor te werken.

Hierdoor puilen in de spits de treinen uit, terwijl de coupés op andere momenten van de dag grotendeels leeg zijn. Deze zomer stelde Koolmees in een interview met de Volkskrant voor om kaartjes in de spits duurder te maken, in de hoop op een betere spreiding. Het aantal weekendreizigers is intussen weer op het oude niveau.

In hetzelfde interview zei Koolmees dat de NS, dat kampt met personeelstekorten, in september weer genoeg conducteurs zou hebben en in januari voldoende machinisten. Vanaf september wil de NS op een aantal trajecten treinen verlengen. Het tekort aan monteurs zou minder snel zijn opgelost.

Symbolische boete

De versoberde dienstregeling was in juni nog reden voor staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur) om de NS een symbolische boete op te leggen van 1,5 miljoen euro. Dit geld moet de NS apartleggen en uitgeven ten behoeve van reizigers. De NS is een bedrijf dat volledig in handen is van de Nederlandse Staat.

Het aannemen van personeel in tijden van bredere personeelstekorten is een kostbare aangelegenheid, wijst NS bij de presentatie van zijn jaarcijfers. Er zijn ruim 2.761 vacatures ingevuld, op 19 duizend medewerkers die de NS in totaal telt. Ook inflatie en loonsverhoging leiden tot extra kosten.

Treinen van de NS kwamen afgelopen jaar in 91,5 procent van de gevallen ‘op tijd’ aan op bestemming. Dat betekent dat ze maximaal 5 minuten vertraging hadden. 96 procent van reizigers had in de spits kans op een zitplaats.