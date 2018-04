NS claimt schadebedragen van in totaal 5,6 miljoen euro bij 600 treinvandalen

Dat heeft de NS zaterdag bekend gemaakt. Uit de inventarisatie van de Spoorwegen blijkt dat vernielde ruiten op stations de grootste schadepost vormen: 220 stationsruiten sneuvelden in de afgelopen vijf jaar. Daarna volgen graffiti op treinen en gebouwen (ruim honderd gevallen), vernielingen op stations (bijna honderd) en vernielingen in treinen. Dat laatste soort vandalisme, zoals het beschadigen van treinstoelen en toiletten, kwam 76 keer voor.



Volgens de NS wordt gemiddeld 85 procent van de schade door vandalisme terugbetaald wanneer bekend is wie de dader is. Een woordvoerder kan niet zeggen of vandalisme voor de NS een groeiend of afnemend probleem is. Ook hebben de Spoorwegen geen cijfers over het gemiddelde aantal gevallen en de schadebedragen per jaar. 'Het gaat om pieken en dalen', aldus de woordvoerder.

Iedere trein die bij schadeherstel staat, kan niet worden gebruikt voor reizigers