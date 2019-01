NRC: Bergingsbedrijf Mammoet kocht Iraakse politicus om

Mammoet Salvage had in 2012 opdracht gekregen van het Iraakse staatsoliebedrijf South Oil Company een olietanker te lichten. Die was begin jaren negentig tijdens de Golfoorlog door de Amerikanen tot zinken gebracht en blokkeerde de vaargeul deels.

Mammoet, dat eerder de gezonken Russische kernonderzeeër Koersk had geborgen, kreeg de miljoenenopdracht. Het van oorsprong Schiedamse bedrijf had een grote bergingsoperatie opgetuigd, maar staakte de werkzaamheden toen de Irakezen stopten met betalen. Dat gebeurde toen IS in 2014 Irak binnenviel en Bagdad alle financiële middelen nodig had voor de militaire operatie tegen IS, schrijft NRC in een reconstructie.

Hulp ingeroepen

Om de openstaande rekening van 55 miljoen euro betaald te krijgen, overwoog Mammoet beslaglegging op Iraakse olievoorraden en werd de Nederlandse ambassadeur ingeschakeld. Toen dat allemaal geen effect had, werd de hulp ingeroepen van de Iraakse parlementariër Mowaffak al-Rubaie, de man die naar eigen zeggen voormalig dictator Saddam Hussein heeft opgehangen.

De parlementariër zou achtduizend dollar per maand hebben ontvangen voor zijn bemoeienis met de zaak, plus een percentage van het bedrag dat Mammoet nog ontvangt voor de berging. De claim die de berger bij de Iraakse staatsoliemaatschappij heeft, bedroeg op dat moment 120 miljoen dollar. Dergelijke betalingen zijn strafbaar, omdat buitenlandse parlementsleden niet betaald mogen krijgen voor hun diensten.

De krant heeft inzage gekregen in een vertrouwelijke memo van handelsonderneming SHV van de familie Fentener van Vlissingen. SHV is het moederbedrijf van Mammoet. In het document wordt melding gemaakt van een ‘redelijke verdenking’ van omkoping van een buitenlandse official. Mammoet noch SHV wil reageren op de berichtgeving in NRC.