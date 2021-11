Nooit eerder deze eeuw stegen de prijzen zo hard: ook voedsel blijft duurder worden

Ook de prijzen in de supermarkt gaan omhoog. Volgens Rabobank zullen de voedselprijzen ook in 2022 hoog blijven. Beeld Marcel van den Bergh

Het voorlopige inflatiecijfer voor november bedraagt maar liefst 5,6 procent, meldt Eurostat. Dat is het hoogste niveau in minstens 24 jaar. Hoe harder de prijzen stijgen, hoe minder burgers kunnen kopen van hun loon, pensioen of uitkering. De gemiddelde inflatie in de eurozone is opgelopen naar 4,9 procent.

Het betreft een eerste meting van de geldontwaarding, volgens de Europese HCIP-definitie. Deze is net iets anders dan de consumentenprijsindex (CPI) die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bijhoudt. Het voornaamste verschil is dat de huren niet worden meegeteld. Omdat die op dit moment relatief gematigd stijgen, zal de CBS-inflatie naar verwachting iets lager uitvallen. De laatste keer dat dat cijfer boven de 5 procent uitkwam, was overigens in 1982.

Torenhoge energierekening

Een van de redenen voor de snelle inflatiestijging is dat de prijzen een jaar geleden juist op een dieptepunt lagen. Vooral de kosten voor gas, elektriciteit en aan de pomp vallen fors hoger uit. Bij Vattenfall betaalt een gemiddeld huishouden volgend jaar vier tientjes extra per maand. Het demissionaire kabinet zag zich gedwongen 3,2 miljard euro uit te trekken om de pijn te verzachten.

De achterliggende oorzaak is de coronacrisis. Aan het begin daarvan schroefden bedrijven over de hele wereld hun productie terug. Energiebedrijven boorden minder gas, containerschepen bleven in de havens. Tegen de verwachting in kwam het niet tot een diepe depressie. In plaats daarvan trok de vraag snel aan, waardoor ondernemers het nu niet meer kunnen bijbenen.

Ook voedsel blijft duurder

De meeste deskundigen houden vol dat de prijsstijgingen van voorbijgaande aard zijn. Maar ‘tijdelijk’ duurt wel steeds langer. Zo spreekt de Rabobank in een nieuw rapport de verwachting uit dat de voedselprijzen ook in 2022 hoog blijven. Naast de door de coronacrisis veroorzaakte problemen in de toeleveringsketens en het transport gooit ook het ongunstige weer roet in het eten.