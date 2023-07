Noodlijdend VanMoof staakt fietsenverkoop midden in het hoogseizoen

Zogeheten 'Bike Doctors' repareren elektrische fietsen van VanMoof. Beeld Koen van Weel / ANP

De pauze komt op een belabberd moment voor het Amsterdamse bedrijf: hartje zomer, de topmaanden van de fietsenverkoop. Bovendien heeft de even geliefde als gehate fabrikant – geliefd om het elegante ontwerp van zijn rijwielen, gehaat om de vele mankementen en lange wachttijden voor reparaties – de omzet hard nodig, vanwege de grote verliezen van de afgelopen jaren.

Technologieblog TechCrunch schreef maandag dat VanMoof naarstig op zoek is naar nieuwe investeringen om het hoofd boven water te houden. Het veertien jaar oude bedrijf van de gebroeders Taco en Ties Carlier wist afgelopen jaren meer dan 200 miljoen euro op te halen bij Britse, Amerikaanse en Singaporese durfkapitalisten. Zij zagen brood in VanMoofs missie om, aldus Taco Carlier, ‘net zo veel mensen op de fiets te krijgen in de straten van New York, Parijs, Londen en Tokio als in onze woonplaats Amsterdam’.

Smeekbede aan leveranciers

Die 200 miljoen euro is echter als sneeuw voor de zon verdwenen. In 2022 leed het fietsmerk 78 miljoen euro verlies, het jaar ervoor was het verlies ongeveer even groot. Begin dit jaar hing het voortbestaan van VanMoof al aan een zijden draadje. Als geldschieters niet te hulp zouden schieten, zou het bedrijf aan het eind van het eerste kwartaal bankroet gaan, waarschuwde VanMoof in het jaarverslag. Leveranciers kregen de smeekbede of VanMoof alsjeblieft wat later mocht betalen, opdat het bedrijf het kon uitzingen tot de volgende investeringsronde.

Uiteindelijk trokken investeerders in januari de portemonnee, waarmee ze het leven van VanMoof weer een half jaar wisten te rekken. Volgens TechCrunch is de bodem van de geldkist nu opnieuw in zicht op het hoofdkantoor aan de Mauritskade in Amsterdam.

Ademruimte nodig

VanMoof wilde niet reageren op de vermeende financiële problemen, maar meldde wel dat de verkooppauze een andere oorzaak heeft: de populariteit van de nieuwe fietsen. Zowel de SX4 als de SA5, twee nieuwe modellen, ‘hebben bewezen zeer populaire productlijnen te zijn’, zegt het bedrijf in een verklaring. Door ‘proactief de verkoop te pauzeren’ gunt VanMoof zichzelf naar eigen zeggen ademruimte om de productieachterstanden in te halen.

Een van de problemen voor VanMoof is dat klanten niet gewoon naar de fietsenmaker om de hoek kunnen als hun elektrische fiets kapot is. VanMoof levert namelijk alleen onderdelen aan zijn eigen reparatiepunten. Met de snelle groei van het bedrijf – de omzet steeg van 10 miljoen euro in 2017 naar zo’n 83 miljoen euro in 2021 – stegen ook het aantal mechanische problemen en softwarestoringen van de fietsen, die tot wel 3.500 euro kosten.

Met kapotte e-bikes terecht bij Kwikfit

Die reparaties lopen aardig in de papieren voor VanMoof: alleen al in 2021 moest het bedrijf 8 miljoen euro opzijleggen voor reparaties die onder de garantie vielen, meldde het FD eerder dit jaar. Onlangs maakte VanMoof bekend dat klanten voortaan ook bij Kwikfit terechtkunnen met hun kapotte e-bikes. De servicepunten van Kwikfit zijn van oudsher gespecialiseerd in auto-onderhoud, maar leggen zich ook steeds meer toe op het opkalefateren van e-scooters en elektrische fietsen.

Niet alleen op financieel, maar ook op bestuurlijk vlak is het onrustig bij VanMoof. De president van het bedrijf, oud-Booking-baas Gillian Tans, zou onlangs zijn opgestapt. Ze stond pas sinds mei 2022 aan het hoofd van VanMoof, meldden verschillende media. Volgens TechCrunch is nu ook Taco Carlier gestopt als ceo.