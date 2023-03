Nóg een kopzorg voor miljardairs: personeelsbeheer bij een apocalyps

Superrijken bereiden zich voor op het einde van de wereld. Maar hoe veilig zijn ze voor hun beveiligers, eenmaal er geen geld meer is om die te betalen?

Elke zichzelf respecterende vrijemarktfundamentalist heeft op het nachtkastje Atlas Shrugged liggen. In deze bestseller uit 1957 van de Amerikaans-Russische schrijver en filosoof Ayn Rand sticht een elite van industriëlen en wetenschappers in de bergen van Colorado een kapitalistisch paradijs, een nieuwe samenleving vrij van wetten en belastingen.

Meer dan zestig jaar later is de droom van een rijke elite om zich los te zingen van de rest van de samenleving springlevend. Het libertijnse Seasteading Institute wil bijvoorbeeld mobiele zeeplatformen bouwen die autonome staten huisvesten. Geen bemoeizuchtige overheid, geen belastingen, geen profiteurs. The dream.

Over de auteur

Daan Ballegeer is verslaggever economie. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken. In Van Kapitaal Belang duikt hij in boeiende en opmerkelijke economische gebeurtenissen.

Die drijvende steden bieden echter geen bescherming tegen de gevolgen van enorme rampen, bijvoorbeeld wanneer ergens iemand per ongeluk op de ‘vuur kernraketten af’-knop heeft gedrukt, er een zonnestorm uitbreekt, of wanneer een virusuitbraak de wereldbevolking decimeert, zoals in The Last of Us.

Wie er het geld voor heeft, kan zich daar evenwel op voorbereiden. Dat is precies wat een groep superrijke ondernemers rond techmiljardair Peter Thiel al doet. Zij wachten een apocalyptische sociale, politieke of ecologische desintegratie niet af en kopen daarom in Nieuw-Zeeland afgelegen schuiloorden op, zo onthulde The Guardian enkele jaren geleden.

Veel details zijn er niet bekend, en zo hoort het natuurlijk. Je wil niet dat er na een ramp die onze beschaving vernietigt tokkies op de deur kloppen, op zoek naar het laatste eetbare voedsel op aarde. Nee, een bunker, die moet je in stilte laten bouwen, en bij voorkeur ondergronds. Doomsday prepping heet dat.

Er valt in deze markt best wel wat te kiezen. Je kan een bunker van boven met teer laten afdekken bijvoorbeeld, er een kogelwerende deur aan hangen, en uitrusten met ontsmettingsdouches. Vergeet ook de luxe niet. Een woonkamer met ‘natuurlijk’ kunstlicht, een bioscoopzaal en fitness. Wie weet zelfs een zwembad, of een paardenstal. Het kan allemaal.

Voor wie zich daar geen goed beeld bij kan vormen, kwam nieuwssite Inside deze week met een reeks foto’s van miljoenen dollars kostende bunkers. Een van de populairste opties zijn buitenposten waar bewakingspersoneel ongewenste indringers op afstand kan houden.

Het is een mooie illustratie van het principal agent-probleem, dat gaat over de vraag hoe een opdrachtgever (de principal) haar vertegenwoordiger (de agent) kan motiveren om zo veel mogelijk in haar belang te handelen. Een bekend voorbeeld daarvan is het beloningsbeleid waarmee aandeelhouders de bestuurders van hun onderneming proberen aan te moedigen om de winst te maximaliseren.

In normale tijden is dat principal agent-probleem niet moeilijk op te lossen voor onze preppende miljardairs. Om de bewakers hun werk naar wens te laten doen, zijn er contracten om prestatiedoelen vast te leggen, bonussen voor wie die overtreft en ontslag voor wie ernstig in de fout gaat.

Maar hoe houd je bij een zombieapocalyps de belangen van deze bewakers in lijn met die van jou? Jij hebt een luxueuze bunker met alle voorzieningen om te overleven, en zij hebben wapens die ze van jou hebben gekregen. Natuurlijk kunnen ze in hun barakken blijven en jou verdedigen tegen oprukkende ondoden, terwijl jij bij een glaasje Merlot hun voedselrantsoenen afmeet.

De kans is evenwel groter dat ze je bunker binnenwandelen en jou buitengooien. Hoe kan je dat scenario voorkomen? Klassieke prikkels werken niet meer. Geld is nu waardeloos, en dreigen met ontslag is ook zinloos. Als er geen ‘kumbaya’-optie is – ‘spons over het verleden, we zijn nu allemaal gelijk, neem een blikje uit de koelkast en wanneer is het aan mij om wacht te lopen?’ – komen we al snel terecht in Dark Mirror-territorium.

Dystopie dus. Misschien is de voedseltoevoer naar de bewakers dan geautomatiseerd, en krijgen ze enkel eten als de miljardair gelukkig en gezond is (via automatische hormoonmetingen). Of ze dragen een niet-verwijderbare schokband rond hun hals die hen immobiliseert als ze zich volgens de bunkerbaas misdragen.

Het kan ook minder technologisch. De prepper kan afspraken maken met andere miljardairs om in hun bunkercomplexen familieleden van de bewakers te huisvesten (als chantagemiddel), en doet in ruil hetzelfde.

Een andere mogelijkheid is om een ondergronds dorp te bouwen met voldoende bewoners om een feodale economie op te tuigen. Dan is het beveiligingspersoneel een soort ridderklasse die er belang bij heeft de eigen positie in stand te houden omdat die beter is dan die van het voetvolk dat in ruil voor onderdak allerhande hand- en spandiensten moet leveren.

Hoe het verder moet, zal afhangen van het type ramp. Een nucleaire winter duurt langer dan een winter, een pandemie kan snel uitrazen. Er zijn dus veel mogelijke scenario’s waar een prepper met personeel zich op moet voorbereiden. Alleen al daarom zou je blij zijn dat je geen bunker hebt.