Nissan en Renault begraven strijdbijl en gaan nieuwe samenwerking aan

De drie topmannen van de alliantie: ceo Luca de Meo van Renault (links) schudt de hand van Takao Kato, ceo van Mitsubishi. Nissans topman Makoto Uchida kijkt toe tijdens een persconferentie van maandag waarop de nieuwe samenwerking bekend werd gemaakt. Beeld REUTERS

Beide bedrijven waren jarenlang innig verstrengeld, maar de machtsverhouding was volgens de Japanners scheef gegroeid, wat leidde tot strubbelingen in de bestuurskamers. Nu is afgesproken dat Renault zijn belang in Nissan verlaagt van 43 procent nu naar 15 procent. Ruim 28 procent van de aandelen Nissan worden apart gezet in een Frans fonds. Door deze constructie is de verhouding gelijkwaardiger, zeggen beide partijen nu.

De elektrische tak Ampere wordt mogelijk naar de beurs gebracht. Met Ampere hopen Renault en Nissan de hete adem van Tesla en nieuwe Chinese merken enigszins uit de nek te houden. In Europa wordt een concurrentieslag gevoerd om de gunst van de elektrische automobilist.

Arrestatie ceo

De samenwerking tussen Nissan en Renault begon bijna een kwarteeuw geleden, toen Renault topman Carlos Ghosn afvaardigde naar Tokio om orde op zaken te stellen bij het destijds noodlijdende Nissan. Ghosn wist Nissan in korte tijd weer winstgevend te maken, maar de laatste jaren kwam diens leiderschap onder vuur te liggen, eindigend in zijn arrestatie in Japan, vanwege veronderstelde fraude.

De arrestatie (Ghosn sloeg uiteindelijk op de vlucht en ontsnapte naar Libanon) zette grote druk op de alliantie. Maar na de benoeming van wederzijdse, nieuwe ceo’s zijn de meeste twistpunten nu gladgestreken en gaan Renault en Nissan een naar eigen zeggen meer evenwichtige relatie aan. In die nieuwe samenwerking krijgt Nissan als eerste de mogelijkheid om de aandelen uit de Franse trust te kopen, mochten die op de markt komen. Ook blijven beide bedrijven intensief werken aan de ontwikkeling van elektrische auto’s.

Toekomst in India

Zowel Nissan als Renault ziet toekomst in de Indiase markt en gaan daar de komende jaren nieuwe modellen verkopen. Nissan en Renault willen de komende vijftien jaar verder met elkaar, hebben ze afgesproken. Ook het Japanse Mitsubishi, onderdeel van de eerdere alliantie, overweegt een belang te nemen in Ampere.