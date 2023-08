Nieuwe tegenvallers drukken opnieuw winst bij bouwbedrijf BAM

Een medewerker op een bouwterrein van BAM. Beeld ANP

Ten opzichte van een jaar geleden viel de omzet een kleine 400 miljoen euro lager uit en kwam uit op bijna 2,97 miljard euro. De brutowinst daalde van 182 miljoen naar 119 miljoen, netto blijft er een winst over van 60 miljoen, tegen 89 miljoen in de eerste helft van 2022.

De ‘uitdagende omstandigheden’ speelden zich onder meer af in Denemarken, waar BAM bij vier opdrachten kampte met ‘ontwerpkwesties’ en kostenoverschrijdingen. Het gaat om projecten die ergens in de komende kwartalen moeten worden opgeleverd. In Nederland blijft de stikstofproblematiek alle bouwers parten spelen, dus ook BAM. Verder zetten kostenstijgingen en de oplopende rente bouwopdrachten onder druk.

Woningmarkt onder druk

In een toelichting op de jongste halfjaarcijfers signaleert topman Joosten verder dat de Nederlandse woningmarkt onder druk blijft staan. Tot die conclusie kwam het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) in juni ook al. Volgens het EIB worden er in 2023 vermoedelijk 6,5 procent minder woningen gebouwd dan vorig jaar. Volgend jaar zou sprake kunnen zijn van nog eens een daling, van 8 procent.

Die cijfers ondermijnen het streven van demissionair minister Hugo de Jonge van Wonen om tot 2030 circa 900 duizend nieuwe woningen uit de grond te stampen.

De orderportefeuille van BAM kromp in de eerste helft van 2023. Op dit moment staat er voor ruim 9,5 miljard in de boeken. Een jaar geleden kon de aannemer nog uitzien naar 12,2 miljard euro aan werk.

Selectiever

Niettemin spreekt topman Ruud Joosten van een goed niveau. BAM heeft net als andere bouwbedrijven twee jaar geleden aangekondigd om selectiever te zijn met het aannemen van grote opdrachten, nadat de onderneming recent nog worstelde met enkele fors verlieslatende projecten. Alles boven de 150 miljoen euro wordt sindsdien nog strenger tegen het licht gehouden, voordat BAM intekent.

Tegenvallers kunnen er flink in hakken. Zo verslikte BAM zich zo hevig in de renovatie van de Afsluitdijk, waarvan de werkzaamheden begonnen in 2018, dat opdrachtgever Rijkswaterstaat in 2020 vreesde dat de bouwer het loodje zou leggen. Dat bleek uit stukken die de Volkskrant vorig jaar wist te achterhalen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.