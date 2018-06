Nieuwe staalreus is een feit: thyssenkrupp Tata Steel

De vorig jaar aangekondigde staalfusie van het Duitse ThyssenKrupp en het Brits/ Nederlandse Tata Steel is na lang onderhandelen officieel beklonken. In IJmuiden zullen bij het voormalige Hoogovens door het samengaan van beide bedrijven 400 banen komen te vervallen. Dat zal gaan zonder gedwongen ontslagen. Nu werken op deze locatie 9300 mensen.

Tata Steel in IJmuiden Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Hans Fischer – bestuursvoorzitter van Tata Steel Europe – en Theo Henrar – directievoorzitter van het staalbedrijf in IJmuiden – zeiden dat zaterdagmorgen op een persconferentie. Vrijdagnacht werd over het samengaan een definitief akkoord gesloten waarmee alleen nog de mededingingsautoriteiten in Brussel moeten instemmen. Er zal zoals was aangekondigd een nieuwe joint-venture worden opgericht waar de staalactiviteiten van beide concerns worden ingebracht. Die krijgt de naam thyssenkrupp (kleine letters) Tata Steel of TKTT.

De conglomeraten Tata Steel en ThyssenKrupp krijgen daarin allebei een belang van 50 procent. ThyssenKrupp staat echter onder druk van aandeelhouders om daarvan een deel te verkopen via een beursgang. Als het zover komt, zal 55 procent van die opbrengst naar ThyssenKrupp gaan en 45 procent naar Hoogovens.

De nieuwe joint venture krijgt een raad van bestuur van zes mensen, bestaande uit drie van Tata Steel en drie van ThyssenKrupp. Komende weken zal duidelijk worden wie de nieuwe topman wordt. Het hoofdkantoor waar 100 tot 150 mensen zullen werken, zal ergens in de regio Amsterdam komen.

Garanties afgedwongen

Het Nederlandse staalbedrijf – het voormalige Hoogovens – heeft als meest winstgevende onderdeel allerlei garanties afgedwongen om zelfstandig te kunnen blijven opereren. Het blijft een geïntegreerd staalbedrijf, hetgeen betekent dat in IJmuiden niet alleen halffabrikaten zullen worden gemaakt. IJmuiden behoudt een eigen directie en eigen raad van commissarissen en stelt zich niet garant voor verliezen bij andere onderdelen. Ook het investeringsplan is gegarandeerd. De afdelingen onderzoek en ontwikkeling voor verpakkingsstaal (blikjes) en automotive (vervoer) zullen in IJmuiden blijven. Het hoofdkantoor van R&D zal zelfs ook in IJmuiden worden gehuisvest. ‘Dit is geen gentleman’s agreement’, zei Henrar. ‘Het is juridisch allemaal vastgelegd.’

Hans Fischer zei niet bang te zijn voor problemen in een concern met verschillende nationaliteiten zoals nu spelen bij Air France KLM. ‘Het is een fusie van gelijken. En ik heb vertrouwen in de mensen dat zij zich voor het hele concern zullen inzetten. Uiteindelijk valt of staat het daarmee.’

In een persverklaring spraken de beide topmannen van het concern ook het vertrouwen in de nieuwe joint-venture uit. Natarajan Chandrasekaran, baas van Tata Steel in India, zei dat er een sterkte en concurrerend Europees staalconcern zal komen die voor alle stakeholders (aandeelhouders, werknemers, klanten) waarde zal creëren’. Heinrich Hiesinger, de baas van ThyssenKrupp zei dat hierdoor in de toekomst banen zullen zeker worden gesteld. In totaal zullen overigens 4000 banen vervallen, 2000 bij elk van de bedrijven. Tata Steel Europe zal 1400 banen schrappen door onderdelen af te stoten, waardoor nog zeshonderd banen wegmoeten – 400 in Nederland en 200 in Groot-Brittannië.

ThyssenKrupp maakte in september vorig jaar zijn plannen wereldkundig om zijn staalactiviteiten in Europa samen te voegen. De combinatie telt nu nog 48 duizend medewerkers, heeft een omzet van 15 miljard euro en maakt jaarlijks 21 miljoen tot staal. Daarmee wordt dit het op één na grootste staalconcern in Europa na Arcelor Mittal. Fischer stak niet onder stoelen of banken dat het concern grote uitdagingen staat te wachten zoals de Amerikaanse importheffingen en de Chinese dumping van staal.