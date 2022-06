Nieuwe spanningen over gas in Europa: Gazprom knijpt pijplijn dicht zolang het Duits onderdeel niet krijgt

Controle van meetapparatuur bij een compressorstation (geëxploiteerd door Gazprom), het startpunt van de Nord Stream-pijpleiding. Beeld Peter Kovalev/TASS

Begin deze week nam de gasstroom door de pijplijn in de Oostzee van Rusland naar Duitsland al af. Dinsdag kwam een officiële verklaring van Gazprom naar buiten. Daarin wees het bedrijf de compressor van Siemens als oorzaak aan. Het Duitse Siemens is leverancier van compressoren waarvan het onderhoud wordt gedaan in een fabriek in Canada. Daar was een van de compressoren al naartoe gebracht voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Door de westerse sancties tegen Rusland mag die compressor nu het land niet meer uit. Siemens bevestigde dat.

Gazprom liet dinsdag weten dat het in afwachting van de compressor is genoodzaakt de aanvoer van door de pijpleiding gas te verminderen van bijna 170 miljoen kubieke meter per dag tot 100 kubieke meter. Woensdag liep dat terug tot 67miljoen. Daarmee zou er 60 procent minder gas stromen door de pijpleiding waarvan met name de Duitse economie zeer afhankelijk is.

Zo voert Rusland voor de tweede keer in korte tijd de economische sancties op als reden om aan de gaskraan te draaien. Eerder deed het dat door te eisen dat westerse landen voortaan in roebels moesten betalen voor Russisch gas om zo de sancties tegen de centrale bank deels te omzeilen. Landen die dat niet deden, waaronder Nederland, werden begin deze maand afgesloten. De markt haalde opgelucht adem toen bleek dat grote energiebedrijven in met name Duitsland, Italië en Frankrijk wel aan de Russische betalingseis voldeden.

Volgens het Westen is de actie politiek gemotiveerd

Nu is de spanning dus weer helemaal terug. Vooral omdat de actie politiek gemotiveerd lijkt. ‘Gazprom zegt zelf dat het minder doorvoert op last van een inspectiedienst die toeziet op de milieugevaren van technologie’, zegt analist Andreas Schroeder van het in energie gespecialiseerde marktinformatiebureau ICIS. ‘Dat wijst op directe bemoeienis van de regering.’ Schroeder wijst erop dat Nord Stream-gas gemakkelijk omgeleid kan worden via pijpleidingen door Oekraïne. ‘Maar dat doet Gazprom niet.’

Ook de Duitse minister van energie en vicepremier Robert Habeck sprak woensdag over een ‘politieke actie’ die is bedoeld om ‘onzekerheid te zaaien en brandstofprijzen verder op te drijven’. Als dat de bedoeling is, dan lukt dat aardig. De prijs van gas op de toonaangevende Nederlandse beurs TTF steeg woensdag tot rond de 120 euro per megawattuur. Begin deze week schommelde die nog rond de 80 euro. Hoewel dat niet direct tot grote problemen leidt, is de de situatie richting komende winter nu wel weer een stuk lastiger geworden. Europese landen waren de afgelopen maanden juist hard bezig om hun gasvoorraden te vullen. Dat wordt nu lastiger en in elk geval veel duurder.

Rusland grijpt naar het enige wapen dat het heeft om Europa echt pijn te doen, stelt energie- en sanctie-expert Maria Shagina van het Internationaal Instituut voor Strategische Studies. ‘Zo kan het nu nog veel schade toebrengen.’ Toch toont de situatie volgens Shagina ook de Russische kwetsbaarheid aan. ‘Het laat zien hoezeer Rusland afhankelijk is van westerse technologie zoals die van Siemens. Terwijl Europa hard op zoek is naar alternatieven voor Russisch gas, krijgt Poetin op lange termijn steeds meer last van sancties die de eigen energie-industrie hard raken.’

In een eerder versie van dit artikel werd geschreven over kilowattuur, dat moet zijn megawattuur.