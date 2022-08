Nieuwe sof voor Philips: vervuild plastic in beademingsmachines

Het Philips-hoofdkantoor in Amsterdam. Beeld Reuters

Philips dacht aanvankelijk dat er slechts 43 BiPAP-apparaten retour afzender hoefden, dit aantal blijkt nu opgeschroefd tot 1.700, allemaal buiten Nederland. Het euvel met het vervuilde plastic kan ertoe leiden dat de apparaten schadelijke stoffen uitwasemen, wat tot hoofdpijn, braken, duizeligheid, allergische reacties en irritatie aan de luchtwegen en ogen kan leiden.

Ook kunnen de stoffen kankerverwekkend zijn, laat de FDA weten. Tot nog toe zijn er geen gevallen van ernstig letsel bekend door het ‘plasticprobleem’, zoals de zorgwaakhond het noemt, dat ook uitval van de machines tot gevolg kan hebben.

Terugroepactie

De nieuwste terugroepactie staat los van de al anderhalf jaar durende sores met het afbrokkelende schuim in slaapapneu- en beademingsapparaten van Philips. Met deze terugroepactie, die Philips al bijna 900 miljoen euro heeft gekost, zijn 5,5 miljoen slaapapneu-kastjes gemoeid.

En dat probleem staat weer los van enkele andere terugroepacties, bijvoorbeeld van beademingsapparaten in ziekenhuizen die door een storing zonder een alarmsignaal af te geven plotsklaps kunnen uitvallen. Ook bleek de lijm in sommige beademingsmachines van Philips over de houdbaarheidsdatum te zijn, wat eveneens tot uitval kan leiden.

Philips offerde twee weken geleden zijn topman Frans van Houten, maar de benoeming van de nieuwe bestuursvoorzitter Roy Jakobs, die medio oktober het stokje overneemt, heeft nog niet tot betere tijden geleid. De beursimplosie van Philips is na de bekendmaking van Van Houtens vervroegde vertrek gewoon doorgegaan. Inmiddels is het aandeel-Philips onder de 17 euro gedoken, zo’n 15 procent lager dan twee weken geleden en de laagste stand in precies een decennium. In anderhalf jaar tijd heeft Philips tweederde van zijn beurswaarde verloren.