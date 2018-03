Nieuwe Schipholbaas sowieso een man; luchthaven wil niet meer vrouwen dan mannen in het bestuur

Opvolging Nijhuis

De raad van commissarissen van Schiphol benoemt de opvolger van Jos Nijhuis 'na consultatie van de aandeelhouders'. Dat zijn er vier, waarvan de staat met 70 procent van de aandelen de grootste is. Minister Wopke Hoekstra van Financiën moet de commissarissen namens de staat laten weten of de nieuwe kandidaat-ceo zijn goedkeuring kan wegdragen. De voorzitter van de raad is overigens een vrouw: Louise Gunning, oud-bestuursvoorzitter van de Universiteit van Amsterdam.



De opvolging van Nijhuis is ondertussen nog altijd niet geregeld. Nijhuis' vertrekdatum is daardoor al meermaals naar achteren opgeschoven. De Schipholbaas kondigde in eerste instantie aan 'in de loop van het eerste kwartaal van 2018' (dus vóór eind maart) te vertrekken. In zijn recente jaarverslag verlegde de luchthaven die vertrekdatum naar de allerlaatste dag van dit kwartaal. 'Per 31 maart 2018 zal Jos Nijhuis terugtreden als ceo en president-directeur van Royal Schiphol Group', aldus het jaarverslag over 2017.