De vakantieganger op een terrasje in Egypte laat een Sakara-bier aanrukken. Een kroegtijger in Zuid-Afrika zet een Tafel aan zijn lippen. In Rwanda bestellen dorstigen een Mutzig. In Nigeria brengt de kelner een Gulder, of een Fayrouz. Wie om een lokaal gerstenat in Tunesië vraagt, krijgt een Bedele geserveerd. Of een Harar.