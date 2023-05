Nieuwe naam, nieuwe missie: persoonlijke groei gaat bij Missie3 boven de euro’s

Gerben Sloothaak (uiterst links), directeur en oprichter van MGciviel, overlegt met zijn medewerkers. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Honderden zakken zand en betonblokken in de Prinses Margriettunnel op de A7 tussen Joure en Sneek herinneren nog aan de dag in december, toen het wegdek door opstuwend grondwater omhoog werd geduwd en de tunnel tijdelijk moest worden gesloten. Toen ook het asfalt beschadigd bleek, werd MGciviel ingeschakeld.

‘Kijk, nu ligt er nieuw asfalt’, zegt Gerben Sloothaak (35), directeur en oprichter van het adviesbureau voor bouw- en infraprojecten. Hij wijst naar de rijstroken, waar het verkeer nu over één baan met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur door de tunnel mag. Als stukjes lego moeten betonblokken het grondwater tegenhouden door het wegdek naar beneden te drukken.

Over de auteur Robèrt Misset is economieverslaggever voor de Volkskrant en schrijft met name over retail en horeca. Hij was eerder ruim dertig jaar sportverslaggever.

Volgens Follow the Money zou Rijkswaterstaat waarschuwingen na vergelijkbare schade in 2010 in de Zeeuwse Vlaketunnel hebben genegeerd. Het onderzoek naar de gebreken van de vijftig jaar oude Prinses Margriettunnel loopt nog. ‘Alles wordt gemeten, Rijkswaterstaat bekijkt nu wat de beste oplossing is’, aldus Sloothaak.

Drie expertises

Zijn bedrijf verbindt overheden en commerciële partijen op het gebied van contractmanagement, projectbeheersing en omgevingsmanagement – de drie expertises van MGciviel. Een opdracht ter waarde van een half miljard om het verkeersinfarct bij Groningen op te lossen met een nieuwe, deels ondergrondse ring Zuid? MGciviel helpt als regisseur om een passend contract op te stellen voor een effectieve samenwerking met een bouwpartij.

‘Wij zijn gespecialiseerd in dit soort giga-contracten’, zegt Sloothaak. ‘We hebben ook werkzaamheden begeleid aan grote snelwegen als de A12 en de N33. En we zorgen ervoor dat het betaalbaar blijft voor de overheid. Ook dat valt onder contractmanagement.’

Woensdag krijgt zijn bedrijf een andere naam, omdat het tien jaar oude MGciviel de lading niet meer dekt. Sloothaak: ‘Klanten zeiden: jullie naam doet eerder denken aan een aannemersbedrijf dan aan een consultancybureau. Ik kon het slechts beamen, in 2019 constateerden we al dat onze naam niet meer klopte. Bovendien pasten ook onze kernwaarden en missie niet meer bij MGciviel. Het tienjarig bestaan dit jaar leek ons het ideale moment om afscheid te nemen van het verleden.’

Sloothaak wilde eenvoud in de nieuwe naam. De 3 verwijst naar de drie voornoemde expertises en staat bovendien voor de drie kernwaarden: lef, daadkracht en groei. ‘Onze branche is nogal traditioneel, je hebt bij duurzaam bouwen en renoveren lef nodig om het anders te doen dan anderen. En we durven tegen een klant te zeggen: op deze manier levert het je niks op. Denk eens na over een alternatief.’

Privéomstandigheden

De naamsverandering illustreert ook Sloothaaks eigen zoektocht, die tijdens de coronapandemie begon. Hij werd toen hard geraakt. ‘Mijn moeder is na een ziekbed van 22 jaar overleden en ik kampte met andere privéomstandigheden. Het gebeurde allemaal terwijl ik ook mijn bedrijf door de coronacrisis moest loodsen.’

Sloothaak ervoer dat hij alles op de automatische piloot deed en voelde dat hij iets moest doorbreken. Hij meldde zich voor het tv-programma Kamp Van Koningsbrugge, waarin vijftien deelnemers onder leiding van Jeroen van Koningsbrugge fysiek en mentaal werden getest. Sloothaak kwam niet door de selectie en week uit naar de Unbreakable Academy van Sander Aarts, die de leer en weerbaarheid van de Special Forces doceert. Het bleek een openbaring.

‘Die trainingen waren zo intensief, je wordt echt gesloopt. Je hebt niets meer om je aan vast te grijpen. Alles is weg. Geen slaap, geen eten en zware arbeid; dan kijk je echt in je ziel. Ik besefte dat ik mezelf al een tijdje verloochende, dat komt hard binnen. Ik was alleen maar aan het beuken om mijn bedrijf op te bouwen, mijn werk werd mijn identiteit en dan gaat het mis. Zo deed ik niet alleen mezelf tekort, maar vooral ook mijn omgeving.’

Hersenschudding

De klappen in zijn familie dwongen hem de realiteit onder ogen te zien. ‘Ik moest mezelf opnieuw ontdekken. Het had meteen effect, mijn medewerkers zagen een andere Gerben aan het roer. Gevoelens drukte ik altijd weg, rationeel nadenken was mijn devies. Nu besef ik dat empathie onmisbaar is, je moet ook handelen naar je normen en waarden om een goede leider te zijn.’

Bij groei denkt Sloothaak dan ook niet meteen aan een hogere omzet. ‘Ik wil mijn mensen zien groeien, zo wordt mijn bedrijf vanzelf sterker.’ Met die boodschap werd Sloothaak in april door de vereniging Jong Management voor jonge ondernemers verkozen tot Ondernemer van het Jaar. Volgens Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO/NCW, is het bedrijf van Sloothaak ‘nu al een gerenommeerde partij in de Nederlandse infrasector’.

Sloothaak onderscheidde zich vooral van de drie andere finalisten door zijn visie, aldus Jong Management. Sloothaak: ‘En dat terwijl ik vlak voor de verkiezing een hersenschudding had opgelopen bij een ongelukje in de badkamer. Ook nu kwamen de militaire trainingen van pas, want natuurlijk deed ik mee aan de finale. Ik wilde dit niet missen. En mijn verhaal was geheel anders dan de pitches van de andere finalisten.’

‘Zij hebben mooie bedrijven, maar hun ambities vooral in een streven naar financiële groei. Ik zei: die euro’s boeien me niet. Persoonlijke groei is mijn filosofie, zo komen we bij onze medewerkers tot de kern. We proberen hun missie te verbinden met die van het bedrijf. Dan komen die euro’s vanzelf wel.’

Maar welke naam moest zijn bedrijf nu krijgen bij het jubileum? Het werd Missie3, de expertises en de nieuwe kernwaarden in drievoud. ‘Het viel vanzelf op zijn plek’, zegt Sloothaak. ‘Zeker nu duurzaam bouwen en onderhouden de norm is, zijn lef en daadkracht bij aanbestedingen meer nodig dan ooit. Missie3 staat ook model voor mijn persoonlijke ontwikkeling, van een jochie met ideeën tot de ondernemer die ik nu ben.’