Nieuwe mijlpaal in economisch herstel: werkloosheid duikt onder magische grens van 5 procent

Opsteker

In bijna alle sectoren daalde het aantal nieuwe uitkeringen, maar vooral bouwbedrijven laten een bovengemiddelde afname zien, zo meldt het CBS. Zo lag het aantal uitkeringen in de bouw bijna 43 procent lager dan een jaar geleden. In de bankensector steeg het aantal nieuwe uitkeringen ten opzichte van 2016 juist (plus 18 procent).



In een reactie spreekt demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van een 'prachtige opsteker' en 'een mooie mijlpaal' in de strijd tegen werkloosheid. 'Vooral voor al die mensen die een baan hebben gevonden is dit geweldig.'