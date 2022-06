Nieuwe gasspanningen in Europa: Gazprom knijpt pijplijn dicht zolang het Duits onderdeel niet krijgt

Controle van meetapparatuur bij een compressorstation (geëxploiteerd door Gazprom), het startpunt van de Nord Stream-pijpleiding. Beeld Peter Kovalev/TASS

Siemens heeft de situatie inmiddels tegenover Duitse media bevestigd. Het concern is de leverancier van de compressiestations die nodig zijn om het gas door de pijplijn in de Oostzee van Rusland naar Duitsland te pompen. Het onderhoud van die compressoren gebeurt in een fabriek in Canada. Daar was een van de compressoren al heen gebracht voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Door het Canadese sanctiepakket tegen Rusland mag die compressor nu het land niet meer uit.

Een woordvoerder van Siemens zegt tegen zakenwebsite Der Aktonär dat zowel de Canadese en Duitse regeringen zijn geïnformeerd en dat er wordt gewerkt aan ‘een haalbare oplossing’.

Gazprom zegt de compressor nu nodig te hebben om de gasstroom op gang te houden. Zolang het apparaat niet geleverd wordt heeft het de gasslagader richting Duitsland afgeknepen. In plaats van de maximale stoom van bijna 170 miljoen kubieke meter per dag, gaat er nu nog maar 100 miljoen kubieke meter doorheen.

Concessies

Of die situatie echt zo acuut is, of dat het bedrijf vooral de druk in de pijp verlaagt om de politieke druk op te voeren, is niet helemaal duidelijk. Helder is wel dat Europa zich wederom geplaatst ziet voor een situatie waarbij het door Rusland onder druk gezet wordt om concessies te doen aan het sanctiepakket.

Eerder deze maand deden veel lidstaten dat al door in te stemmen met de Russische eis om voortaan in roebels betaald te krijgen voor het Russische gas. Landen die dat niet deden, zoals Nederland, werden begin deze maand afgesloten. Maar de markt haalde opgelucht adem toen bleek dat grote energiebedrijven in met name Duitsland, Italië en Frankrijk wel aan de Russische betalingseis voldeden.

De ontwikkelingen van de afgelopen dagen stuwen de prijs duidelijk weer op. Waar een kilowattuur gas op de Nederlandse gasmarkt TTF maandag nog 80 euro per kilowattuur kostte, staat de prijs nu alweer boven de 100 euro.