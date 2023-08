Nieuwe escalatie in chipoorlog: VS beperken ook chipexport naar landen in Midden Oosten

Een Nvidia-chip. Beeld Getty

De exportbeperkingen zijn een nieuwe escalatie in wat de chipoorlog is gaan heten, een conflict over ’s werelds geavanceerdste halfgeleidertechnologie. Sinds vorig jaar proberen de Verenigde Staten enkele landen af te knijpen van toegang tot deze technologie. Chips worden beschouwd als de levensader van economische en militaire vooruitgang. Ze zijn tegenwoordig een onmisbaar onderdeel in vrijwel elk stuk elektronica – van auto tot gevechtsvliegtuig, smartphone tot koelkast.

Eerdere beperkingen golden enkel voor China en Rusland, maar nu wordt voor het eerst ook het Midden-Oosten getroffen. De VS verbieden chipfabrikant Nvidia om bepaalde typen chips te verkopen aan ‘bepaalde klanten en regio’s, waaronder sommige landen in het Midden Oosten’. Dat schrijft het bedrijf in het kwartaalverslag, dat het maandag heeft gedeponeerd bij de Amerikaanse beursautoriteit.

Het gaat specifiek om de modellen A100 en H100, chips die door techbedrijven worden gebruikt om applicaties zoals ChatGPT en Bing AI te ontwikkelen. Ze kunnen veel relatief simpele opdrachten tegelijkertijd uitvoeren, wat noodzakelijk is om AI-modellen te trainen. Daarmee zijn de chips, met een prijskaartje van zo’n 10 duizend dollar per stuk, een van de belangrijkste stukken gereedschap van techbedrijven.

Over de auteur

Ashwant Nandram is economieverslaggever voor de Volkskrant. Hij schrijft veel over de luchtvaart en spoorwegen. In 2020 won hij de journalistiekprijs de Tegel.

Ook chipfabrikant AMD heeft een brief met soortgelijke beperkingen ontvangen, bevestigde een ingewijde woensdagnacht tegen persbureau Reuters. Het bedrijf mag voortaan geen MI250 chips meer exporteren. Beide bedrijven gaven geen reden voor de nieuwe beperkingen. Ook hebben de bedrijf niet gespecificeerd voor welke landen in het Midden-Oosten de strengere exportregels zullen gelden.

Nationale veiligheid

De nieuwe exportbeperkingen zijn opvallend. De VS leggen doorgaans exportbeperkingen op onder het mom van nationale veiligheid. Zo wordt de uitvoer van chips naar China beperkt omdat de Amerikanen bang zijn dat de chips worden gebruikt voor militaire doeleinden. Ook Rusland heeft sinds februari 2022 exportbeperkingen aan de broek, vanwege het binnenvallen van Oekraïne.

Maar het Midden Oosten – dat een kleine markt is, de landen importeren samen slechts een fractie van alle geproduceerde chips ter wereld – is niet in een (militair) conflict verwikkeld met de VS. Amerika is juist bezig om Saoedi-Arabië te paaien. Ook probeert het langzaam weer de banden aan te halen met Iran. Het Amerikaanse ministerie van Handel, dat de vergunningsvereisten voor de export beheert, kon donderdagochtend nog niet reageren.

Ook Nederland is tegen wil en dank een pion geworden in de chipoorlog. Dat is te danken aan ASML, het waardevolste bedrijf van Nederland, dat machines bouwt waar de Nvidia chips mee produceert. Het bedrijf uit Veldhoven is het enige bedrijf ter wereld dat zogenoemde extreme ultraviolet-machines kan maken. Onder druk van de Verenigde Staten mag ASML deze geavanceerde apparatuur vanaf 1 september niet zomaar meer naar China exporteren.

Tegenmaatregelen

Mogelijk blijft het daar niet bij, meldde Reuters eind juni. De VS zou namelijk ook exportbeperkingen overwegen voor oudere technologie, zoals de deep ultraviolet modellen van ASML. Die mogen dan niet meer worden verkocht aan Chinese bedrijven in de VS. Naast ASML zou dat ook problemen kunnen opleveren voor branchegenoot ASMI uit Almere.

China heeft altijd grote kritiek geuit op de handelsbeperkingen. Volgens de Chinese ambassadeur in de Europese Unie, Fu Cong, is Nederland ‘gezwicht voor de druk van de VS’, zei hij in maart tegen de Britse zakenkrant Financial Times.

Sindsdien heeft China tegenmaatregelen genomen. Sinds 1 augustus moeten Chinese exporteurs eerst toestemming vragen aan de overheid om gallium en germanium te exporteren. Dat zijn twee aardmetalen die cruciaal zijn bij de productie van chips en zonnecellen.