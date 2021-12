Nieuwe baas van Spaanse kledingreus (Zara, Massimo Dutti en Bershka) is meer dan ‘de dochter van’

Oprichter van Inditex Amancio Ortega Gaona en zijn dochter Marta Ortega Pérez op een hippodroom in het Spaanse La Coruña in juli 2018. Beeld EPA

Drie kenmerken: jong, blond en ‘de dochter van’. Drie vooroordelen: kan niks, weet niks, nepotisme. Drie ­namen: Marta Ortega Pérez, de nieuwe topvrouw van Inditex. En dat bedrijf is weer bekend geworden door drie merken: Zara, Berschka en Massimo Dutti.

Het was begin deze week wereldnieuws, en de koppen logen er niet om. ‘Zara founder’s daughter becomes fashion giant’s chair’, schreef BBC. ‘Dochterlief Marta Ortega gaat Inditex, de grootste kleermaker ter wereld leiden’, schreef Het Financieele Dagblad. NRC kopte: ‘Miljonairs­dochter treedt in de voetsporen van haar vader’.

De nadruk op ‘dochter’ en met name dat ‘dochterlief’ riekt een beetje naar dédain voor verwende papkindjes. Terwijl het sinds mensenheugenis eerder regel dan uitzondering is dat een kind zijn of haar vader opvolgt in een bedrijf. En dat het in dit geval een dochter is, zou geen verschil moeten maken. Dat deed het voor veel aandeelhouders helaas wel. Kort nadat de opvolging bekend was gemaakt zakte de koers van de Inditex-aandelen met 5 procent.

Verslaafd aan de winkel

Geen lekkere binnenkomer voor de 37-jarige Ortega Pérez. Zeker, het klopt dat ze de dochter van de baas is. En het klopt dat vader Amancio Ortega Gaona (85) stinkend rijk en almachtig is op de kledingmarkt. Maar dat wil niet zeggen dat ‘dochterlief’ in een gouden kruiwagen het bedrijf binnen is gerold.

Veertien jaar geleden, nadat ze haar studie bedrijfskunde had voltooid, begon ze op de onderste tree van het bedrijf, als verkoper in de Zara-vestiging op de Londense King’s Road. ‘De eerste week dacht ik: dit overleef ik niet,’ zei ze eind ­augustus tegen The Wall Street Journal. ‘Maar daarna raak je een soort van ­verslaafd aan de winkel. Sommige mensen willen nooit weg.’

Voordat ze officieel benoemd werd als bestuursvoorzitter werkte Ortega Pérez al in de hogere regionen van Zara, waar ze zich zonder duidelijke titel bemoeide met de ontwerpen van de vrouwenkleding en het imago van de Spaanse textielreus. Zo was ze ­betrokken bij de lancering van advertentiecampagnes, het premium­label Zara SRPLS en de samenwerking met de Franse actrice Charlotte ­Gainsbourg.

Behalve praktijkervaring brengt Ortega Pérez ook een grote gedrevenheid mee. ‘Ik heb altijd gezegd dat ik mijn leven zou wijden aan het verder bouwen op de erfenis van mijn ouders’, liet ze weten in een statement vanuit Inditex. ‘Daarbij kijk ik naar de toekomst en leer ik van het verleden.’

Grootgrutter

Ortega Pérez neemt het stokje niet rechtstreeks over van haar vader, maar van Pablo Isla Alvarez de Tejera, die in 2011 het roer overnam van Ortega senior en het bedrijf richting internationale uitbreiding – met name in China – en onlineverkoop loodste. Voor de komende tijd zal de nadruk behalve op onlinesales ook op duurzaamheid moeten komen liggen.

Als grootgrutter in betaalbare en vaak ronduit goedkope kleding staat Inditex niet als heel milieuvriendelijk te boek. Zo produceert Zara jaarlijks 450 miljoen items in de categorie vrouwenkleding. Die items worden weliswaar voornamelijk in Europa geproduceerd – dit om de snelheid van levering te kunnen waarborgen – maar zo veel kleren voor zo weinig geld per stuk maken, kan mode reduceren tot een soort wegwerpartikel.

Nu jonge consumenten steeds kritischer en ­mi­lieubewuster worden, moet Inditex hard zijn best doen groen(er) te worden. Een ander en heel recent pijnpunt: toen de Zara-vestiging in Bordeaux wilde uitbreiden, ging het gemeentebestuur daarvoor liggen vanwege geruchten dat Zara kleding had laten maken door Oeigoerse dwangarbeiders in de Chinese regio Xinjiang.

Marta Ortega Pérez met haar zoon Amancio, die is vernoemd naar zijn grootvader. Beeld EPA

Sterk team

Werk aan de winkel dus voor Ortega Pérez. Maar ze hoeft de klus niet in haar eentje te klaren. Aan haar zijde zal de nieuwe chief executive Óscar García Maceiras werken, een voor­malige openbare aanklager die vanaf maart bij Inditex in dienst is. Zijn voorganger Carlos Carlos Crespo González, doet een stapje terug naar zijn vorige job als chief operating officer.

Op papier een sterk driemanschap, maar voor de aandeelhouders reden tot paniek, vandaar die val van 5 procent. Ortega Pérez heeft onmiskenbaar meer marketing- dan managementervaring, en dat kan lastig zijn nu de retailwereld midden in een ­grote transitie zit.

Kepler, een grote broker, schreef zijn investeerders: ‘Wij zijn van mening dat zowel Marta Ortega als de ceo Óscar Maceiras veel te bewijzen heeft als het gaat om hun vermogen om dit grote monster in het holst van de covid-crisis te ­leiden.’ De aandelenkoers steeg een dag later desalniettemin weer met 4,5 procent.

Zustermerken

In haar interview met The Wall Street Journal benadrukte Ortega Pérez hoe weinig hiërarchisch het er in haar ­bedrijf aan toegaat. Een manier van werken die ze heeft overgenomen van haar vader. ‘Wij zijn een team’, zegt ze. ‘Ik denk dat mijn vader nooit ergens de beste in was, maar wel in het vinden van de beste persoon om elke taak uit te voeren.’

Ortega senior begon in 1963, op zijn 27ste, in de textiel en startte met zijn toenmalige vrouw, lingerieontwerper Rosalía Mera, een handeltje in gewatteerde jassen die beschermden tegen de frisse Atlantische mist. In 1975 openden ze een boetiek die ze Zorba noemden. Toen een café in de buurt al zo bleek te heten, puzzelden ze met de letters Z, A en R uit hun logo net ­zolang tot ze een nieuwe naam ­hadden: Zara.

46 jaar later heeft Zara onder de ­paraplu van Inditex zeven zuster­merken (Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home en Uterqüe) en 6.600 winkels in 96 landen over de hele wereld, waar vorig jaar voor 20,4 miljard euro aan kleding werd verkocht.

Marta Ortega Pérez trouwde in 2018 met ex-­modellenbureaubaas Carlos Torretta. Beeld Peter Lindbergh / EPA