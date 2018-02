Nieuwbouwwoningen vaker te laat opgeleverd door een groeiend tekort aan monteurs

Honderden klachten

Hij is klaar en kan er niets aan doen dat elektramonteurs te druk zijn VEH-woordvoerder

In de wet is geregeld dat een netbeheerder na de aanvraag (door aannemer of koper) achttien weken de tijd heeft om de nutsaansluiting te realiseren. Steeds vaker wordt die termijn overschreden. Het afgelopen halfjaar heeft Vereniging Eigen Huis (VEH) honderden klachten van huizenkopers ontvangen, vergelijkbaar met die van Linda Schwiebbe: het nieuwbouwhuis is afgebouwd, maar de eigenaar kan het niet betrekken omdat er geen gas, elektriciteit of stromend water aanwezig is.



De oplevering wordt uitgesteld en gedupeerde kopers moeten langer dubbele hypotheeklasten betalen of - als het oude huis al verkocht is - een tijdelijke huurwoning betrekken en opslagruimte huren voor hun inboedel. Die kosten kunnen kopers vaak nergens verhalen. Een VEH-woordvoerder: 'De aannemer moet een deel van de koopsom als schadevergoeding betalen als het huis op de opleveringsdatum geen nutsvoorzieningen heeft of wanneer de afgesproken bouwtijd in dagen wordt overschreden. Maar die bouwtijd wordt vaak heel ruim genomen en als de nutsvoorzieningen ontbreken, gooit de aannemer het op overmacht. Want hij is klaar en kan er niets aan doen dat elektramonteurs te druk zijn.'