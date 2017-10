Nieuw ongevraagd bod op Refresco van Franse investeringsmaatschappij

Refresco liet dinsdag weten het nieuwe ongevraagde Franse bod te bestuderen

Pai zou Refresco al in 2015 hebben willen kopen, maar de bottelaar koos toen voor een beursgang. Pai is de voormalige investeringstak van de Franse bank BNP Paribas. Ze is in Nederland al eigenaar van Roompot Vakanties.



Terwijl het Rotterdamse Refresco dit voorjaar de Fransen de deur wees, werkte het zelf aan een grote overname. Refresco wil voor 1,1 miljard euro de bottelactiviteiten van de Amerikaanse branchegenoot Cott kopen. Die aankoop werd deze zomer aangekondigd. Interessant is dat Refresco deze overname wil betalen door zich in de schulden te steken. Door die hoge schulden wordt het bedrijf onaantrekkelijker voor private-equitypartijen zoals Pai. Dat verklaart ook waarom de Fransen nu 'slechts' 1,6 miljard euro willen betalen. Dat is maar 200 miljoen euro meer dan dit voorjaar, terwijl de Rotterdamse bottelaar met de miljardenaankoop van Cott veel meer waard is geworden.



Refresco liet dinsdag weten het nieuwe ongevraagde Franse bod te bestuderen. Het aandeel was met een plus van 8,5 procent de grootste stijger op de Amsterdamse beurs.