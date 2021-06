Nieuw onderzoek naar machtsmisbruik Google, deze keer in advertentiemarkt

Voorgevel van een Google-kantoor in New York. Beeld Getty

Een handjevol Amerikaanse bedrijven, waaronder Google, Facebook en Amazon, beheerst grote delen van de Europese digitale wereld. Denk aan Android, het besturingssysteem van Google, dat op de meerderheid van de smartphones staat. Of aan het feit dat Facebook niet alleen het gelijknamige platform, maar ook het veelgebruikte Instagram en WhatsApp in handen heeft. Deze dominantie werkt allerlei vormen van machtsmisbruik in de hand, vreest de Europese Commissie.

Niet voor niets opende zij de afgelopen jaren het ene na het andere onderzoek naar machtsmisbruik en voortrekkerij door grote, Amerikaanse techbedrijven. Het nieuwste hoofdstuk: Googles greep op de advertentiemarkt.

In die markt is Google de grootste partij; alleen Facebook komt in de buurt. Bovendien heeft het bedrijf meerdere rollen. Om te beginnen verzamelt het grote hoeveelheden data, om advertenties op maat aan te kunnen bieden, via diensten als de bekende zoekmachine, YouTube en Google Maps. Daarnaast verkoopt het niet alleen zelf advertentieruimte in websites en op apps, het opereert ook als de makelaar die adverteerders koppelt aan de partij die de advertenties plaatst; in veel gevallen Google zelf.

Oneerlijk voordeel

Het lijkt erop dat het bedrijf zichzelf door die vele rollen op een oneerlijke manier bevoordeelt, schrijft de Commissie. Zo zou het verplicht zijn om advertentiediensten van Google te gebruiken bij het plaatsen van reclames op videodienst YouTube, dat in handen is van Google.

Google stelt in een reactie dat andere bedrijven via zijn advertentieproducten juist de mogelijkheid krijgen om nieuwe klanten te vinden. Ze zouden simpelweg voor die producten kiezen vanwege de kwaliteit. De techreus zegt medewerking aan het onderzoek toe. Als de Commissie daaruit concludeert dat er sprake is van misbruik, kan ze hoge boetes opleggen.

Dat zou bepaald geen unicum zijn: al drie keer eerder kreeg Google een miljardenboete voor het benadelen van concurrenten. Zo kreeg het 4,3 miljard euro boete opgelegd in 2018 voor het opdringen van de eigen internetbrowser en zoekmachine op Android-telefoons. Europese gebruikers van deze telefoons krijgen nu de vraag of ze een andere browser of zoekmachine willen installeren.

Facebook, Amazon en Apple

Google is niet de enige techgigant die de Europese Commissie, in het bijzonder de met concurrentie belaste commissaris Margrethe Vestager, in het vizier heeft. Begin deze maand nog werd een onderzoek naar Facebook ingesteld. Dat heeft data in handen van de bijna zeven miljoen bedrijven die op het platform adverteren. De vrees is dat Facebook die data ook gebruikt om met ze te concurreren, bijvoorbeeld op Facebook Marketplace, een handelswebsite vergelijkbaar met Marktplaats en eBay.

Eerder begon de Commissie al onderzoeken naar Amazon en Apple. Bij laatstgenoemde was de conclusie dat het bedrijf de eigen muziekdienst Apple Music voortrekt in de App Store, de appwinkel die het zelf beheert. Deze muziekdienst hoeft geen afdracht aan Apple te betalen, maar concurrenten als Spotify wel. De hoogte van de boete is nog niet bekend.

De vraag is uiteraard in hoeverre deze miljardenboetes de techreuzen pijn doen. Alleen al afgelopen kwartaal maakte Alphabet, het moederbedrijf van Google, ruim 15 miljard euro winst. Al blijft het niet bij boetes: de Europese Commissie presenteerde eind vorig jaar voorstellen voor nieuwe wetgeving, die onder meer inhouden dat platforms met meer dan 45 miljoen gebruikers aan veel strengere wetten worden onderworpen.

Ze zouden onder meer transparanter moeten zijn over waarom gebruikers bepaalde advertenties te zien krijgen en hoe hun algoritmen werken. Op overtredingen staan boetes van maximaal 6 procent van de jaaromzet. De voorstellen moeten nog door het Europees Parlement behandeld worden, de wetten zijn dus nog niet definitief.