Nieuw Nederlands beloningsrecord: topman Universal krijgt 274,3 miljoen euro

Lucian Grainge, topman van Universal Music Group (met hamer), viert de introductie van het bedrijf aan de Amsterdamse beurs in Santa Monica, California. Beeld Lester Cohen / Getty Images



De topman van Universal Music Group, Lucian Grainge, heeft vorig jaar een totale beloning ontvangen van 274,3 miljoen euro. Dat had hij vooral te danken aan de beursgang van het mondiale muziekconcern afgelopen september in Amsterdam, waarvoor de platenbaas een bonus kreeg van 195 miljoen euro. De beloning van meer dan een kwart miljard euro is de hoogste ooit voor een bestuursvoorzitter van een in Nederland gevestigd beursgenoteerd bedrijf.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Universal Music Group dat onlangs is verschenen. UMG is het grootste muziekconcern ter wereld, met tal van beroemde artiesten als Billie Eilish, Rihanna en Lady Gaga. Het hoofdkantoor staat in Hilversum. Naast de extra beloning van 195 miljoen euro voor de succesvolle beursgang – UMG noteerde deze week 25 euro, ruim boven de introductiekoers van 18,50 – kreeg de topman nog drie aan de beursgang gerelateerde bonussen, van respectievelijk 17,5 miljoen, 20,9 miljoen en 24,7 miljoen euro. Met het basissalaris van 13,2 miljoen euro en overige inkomsten van 3 miljoen euro – met onder meer een ‘huisvestingstoelage’ – komt de totale beloning uit op 274,3 miljoen euro.

Maatschappelijk draagvlak

Dat is veruit de hoogste beloning voor de baas van een Nederlands beursgenoteerd bedrijf tot nu toe. Twee jaar geleden kreeg Bob van Dijk van techinvesteerder Prosus 38,6 miljoen euro, het tot nu toe hoogste bedrag. Directeur Rients Abma van Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, noemt de UMG-beloning ‘on-Nederlands, buiten proportie en ordinair hoog’. Hij wijst erop dat in het jaarverslag uitleg ontbreekt over wat het maatschappelijk draagvlak is voor deze beloning. Zo’n uitleg staat wel in de corporate governance code, de wettelijk verankerde gedragscode voor goed bestuur bij beursgenoteerde bedrijven.

Ook een berekening van de ‘loonkloof’ tussen wat de bestuursvoorzitter verdient ten opzichte van de gemiddelde werknemer staat niet in het jaarverslag; zonder uitleg waarom niet, wat wel in de code staat. Inclusief de bonussen verdiende Grainge vorig jaar 2079 keer meer dan de gemiddelde werknemer van de Universal Music Group. UMG zelf meldt een totale beloning voor de topman van 40,9 miljoen euro – de extra bonussen staan in voetnoten elders in het jaarverslag. Met die 40,9 miljoen verdiende Sir Lucian 310 keer meer dan het gemiddelde van de werkvloer. De 62-jarige Brit, die in 2016 werd geridderd voor zijn verdiensten voor de muziekindustrie, staat sinds 2011 aan het roer bij UMG.

UMG wijst er in een reactie op dat er wel achtergronden worden gegeven over de loonkloof en dat de bonussen zijn uitbetaald door moederbedrijf Vivendi, het Franse mediabedrijf dat het muziekconcern vorig jaar naar de beurs bracht en nog steeds grootaandeelhouder is. Met de extra's is de topman volgens het bedrijf beloond voor het uitbouwen van de waarde van UMG van 6 miljard dollar tot 55 miljard dollar (50,4 miljard euro) bij de beursgang. Het muziekconcern zegt verder dat het weliswaar een beursnotering en hoofdkantoor in Nederland heeft, maar dat het een mondiaal entertainmentbedrijf is, met een CEO die in Los Angeles woont. Volgens het bedrijf is uitleg over het maatschappelijk draagvlak pas verplicht bij de vaststelling van het beloningsbeleid volgend jaar, als de aandeelhouders zich hebben uitgesproken.

Aandeelhoudersvergadering

Dat gebeurt op de aandeelhoudersvergadering van 12 mei, waar ondanks de kritiek op het beloningspakket geen problemen worden verwacht. Drie grootaandeelhouders – waaronder naast Vivendi ook het Chinese Tencent – zijn al goed voor bijna de helft van de stemmen. Bovendien is het oordeel van de aandeelhouders alleen adviserend. De Universal Music Group kan een eventuele afwijzing naast zich neerleggen, waardoor ‘Sir’ Lucian Grainge nu al verzekerd is van de hoogste beloning ooit voor een bestuursvoorzitter van een in Nederland genoteerd bedrijf.

Met medewerking van Vincent Heerink