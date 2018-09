Nieuw hoofdstuk in handelsoorlog China-VS: extra heffingen op 200 miljard dollar aan Chinese goederen

Een man werkt in een auto-onderdelenfabriek in Liaocheng in de oost-Chinese provincie Shandong. Foto AP

In totaal zullen heffingen van 10 tot 25 procent worden ingevoerd op zesduizend artikelen die China naar de VS exporteert. Ze worden volgende week maandag van kracht. Daar vallen handtassen onder, maar ook rijst en textiel. Opvallend was dat de VS besloten onder meer smartwatches uit te zonderen voor de nieuwe heffingen.

Niettemin verklaarde het Chinese ministerie van Handel dat het geen andere keuze heeft dan tegenmaatregelen te nemen. Er wordt nog gehoopt dat de VS terugkomen op deze maatregelen. Wat China precies zal gaan doen is onduidelijk.

Tegenmaatregelen

China had al eerder aangekondigd dat het land als tegenmaatregel importheffingen zal invoeren op 60 miljard dollar aan Amerikaanse producten. Volgens het Chinese ministerie van Handel zorgen de Amerikaanse heffingen voor nieuwe onzekerheid in de handelsgesprekken tussen de economische grootmachten. Alleen onderhandelingen op gelijkwaardige basis kunnen een oplossing bieden voor de handelsoorlog, aldus China.

De Amerikanen gaan tarieven hanteren van 10 procent voor producten die van China naar de VS worden verscheept. De heffingen worden tegen het einde van het jaar verhoogd tot 25 procent. Washington voerde eerder al tarieven in op 50 miljard dollar aan Chinese producten. China had op zijn beurt ook heffingen ingesteld op producten uit de VS.

Fase drie

Bij de bekendmaking van de nieuwe importtarieven waarschuwde president Trump China geen tegenmaatregelen te nemen. Want ‘we zullen onmiddellijk doorgaan met fase drie, wat neerkomt op tarieven over nog eens 267 miljard dollar aan importproducten’. Trump denkt de oorlog te kunnen winnen, omdat de VS veel meer uit China importeren dan andersom.