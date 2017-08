Niet huiseigenaar, maar huurbemiddelaar kwam met term 'western way cooking' om Iraakse bezichtiging te onthouden

Harde cijfers over discriminatie op de huurmarkt ontbreken, maar belangenorganisaties voor huurders en discriminatiemeldpunten erkennen dat het geval in Amsterdam niet op zichzelf staat. In 2016 kwamen bij de landelijke vereniging voor discriminatiemeldpunten 51 meldingen binnen over discriminatie bij huisvesting op basis van ras.



'Dit is 1 procent van het totaal aantal discriminatiemeldingen', zegt Frederique Jans van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie. Ze denkt dat de cijfers niet alles zeggen en het vaker voorkomt. 'Het gaat vaak heel geniepig, omdat verhuurders weten dat het fout is. Het is uitzonderlijk dat het nu in een mail zo expliciet gebeurt.'