Niet het Nederlandse Defenture maar Duitse Rheinmetall krijgt mega-order van Defensie

Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft 504 nieuwe militaire terreinwagens gekocht voor de Luchtmobiele Brigade. De order is maandag beklonken. Leverancier is een Duits consortium van Rheinmetall en Mercedes. De eindassemblage zal plaatsvinden in Nederland bij Rheinmetall in Ede en VDL in Eindhoven.