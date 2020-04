Niet dollen met Pieter, ook al ben je een miljardair uit Hongkong

Een kleine vastgoedbaas in Dordrecht kreeg ruzie met een miljardair en ‘superman’ uit Hongkong. Geen huur betalen vanwege corona voor Ici Paris XL? Dat zullen we nog wel eens zien. Hoe haalde de Dordtenaar de wereldpers en zijn gelijk?

Pieter van Loon, vastgoedondernemer in Dordrecht, is er niet de man naar om zich zomaar zijn geld te laten afpakken. Coronacrisis of niet. Hij werkt gewoon met zijn eigen centen. Dus een tonnetje per maand in de min, daar wordt hij niet vrolijk van.

Van Loon heeft dertig winkels, waarvan acht in een groot pand aan het Statenplein, een van de bekendste plekken in het historische centrum van Dordrecht. In heel Nederland overleggen winkelverhuurders en winkeliers over uitstel van betaling van de huur, als gevolg van de coronacrisis. Maar zomaar geen huur meer betalen? Dat was de mededeling van ICI Paris XL, een parfumerieketen met 155 winkels in Nederland. Een daarvan huren ze in Dordrecht van Van Loon, voor bijna 9.500 euro per maand.

Praten kan altijd, zegt hij, als je de huur niet kunt betalen. En dan vinden we meestal wel een oplossing. Huurverlaging in ruil voor een langer lopend huurcontract bijvoorbeeld. Of afkopen van het huurcontract, voor een bedrag ineens. Of betaling in natura. Een container met spijkerbroeken, zoals een van zijn huurders hem aanbood, dat was net even te gek. Maar een tegoedbon voor een paar duizend euro aan ijs, van de ijssalon aan het Statenplein, dat was wel leuk.

Maar zomaar niet meer betalen, zoals ICI Paris XL hem liet weten? En niet reageren op zijn telefoontjes en e-mails? Dan vraagt hij gewoon je faillissement aan. Het leek gewoon een van de vele akkefietjes in zijn vastgoedbedrijf, tot een verslaggever van AD Dordrecht hem begin deze maand vroeg hoe het ging met de winkelverhuur in de binnenstad. En noteerde dat Van Loon aanstuurde op het bankroet van AS Watson, het moederbedrijf van ICI Paris XL.

Dat was het begin van een mediastorm. Zelfs op het bekende roze papier van de internationale zakenkrant Financial Times was het te lezen: in ‘the small Dutch city of Dordrecht’ neemt een lokale zakenman het op tegen het grootste gezondheids- en schoonheidswinkelbedrijf ter wereld, ‘de machtige Li Ka-Shing keten’.

Li Ka-Shing? Dat is een 91 jaar oude durfinvesteerder uit Hongkong met de bijnaam Superman. De selfmade zakenman begon met werken toen hij 14 jaar oud was. Nu is hij eigenaar van bijna 16 duizend winkels, waaronder ICI Paris XL, Trekpleister en Kruidvat. Daarnaast heeft de geboren Chinees wereldwijd grote belangen in telecom, vastgoed, energie en havens en in bedrijven als betaaldienst Alipay en videodienst Zoom. Persbureau Bloomberg schat zijn persoonlijk vermogen inmiddels op 24 miljard euro.

Elektrische step

Van Loon was 19 toen hij in dienst trad bij het makelaarsbedrijf van zijn vader in Dordrecht. Met 22 kocht hij zijn eerste pandje, dat hij opknapte en weer doorverkocht. Hij begon voor zichzelf en werd in zijn geboorteplaats een bekende verschijning, met zijn kale kop, zijn joviale manier van doen en zijn elektrische stepje. Hij zit lekker in het vastgoedspelletje, denkt hij weleens. Steeds dat rondje maken. Kopen, verbouwen of uitbreiden; meerwaarde maken dus. En dan even vasthouden, een ritje maken zeg maar, tot zich een goede koper aandient. En hup, met de contanten weer lekker loeren op kansen en mooie dingen kopen.

Zo kwam hij twee jaar geleden ook aan het Statenplein, misschien wel zijn mooiste bezit. Hij kocht het blok met winkels en woningen van het Spoorwegen Pensioen Fonds (SPF). Hij wil het armoedig ogende complex uit de jaren zeventig flink opknappen. Hij heeft al toestemming om het geheel op te toppen met vijf appartementen. En misschien bouwt hij aan de achterkant nog eens achttien appartementen. Die creativiteit, dat is de kern van zijn vastgoedbestaan. Mogelijkheden zien waar anderen blind voor zijn.

Met de kleinere ondernemers heeft hij in coronatijd niet zoveel problemen. Die doen echt hun best. Maar die grote! Ook zijn Perry Sport-filiaal liet weten geen huur meer te zullen betalen. En ook zij waren niet bereid tot overleg. Dus vroeg Van Loon ook het faillissement aan van moederbedrijf JD Group, een in Londen gevestigde winkelgroep met een omzet van 5,4 miljard euro, onderdeel van de beursgenoteerde mega-onderneming Steinhoff International Holdings.

Imagoschade

Ja, toen kwamen ze ineens wel met een reactie. Dat hij aansprakelijk is voor hun imagoschade, omdat zij die faillissementsaanvraag moeten melden aan hun aandeelhouders. Daar kan hij dus helemaal niks mee. Die grote jongens moeten het bonnetje van de crisis niet zomaar doorschuiven. Li Ka-Shing heeft zijn miljarden opgeborgen in belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden en de Britse Maagdeneilanden. En dan zou Pieter van Loon in Dordrecht zijn geld niet krijgen?

Dinsdag kreeg hij bericht uit Hongkong. AS Watson betaalt zijn verhuurders in Nederland nu de helft van de huur en de andere helft later. En met Van Loon is een persoonlijke deal gemaakt, naar tevredenheid, maar onder geheimhouding van de voorwaarden. En ook met Perry Sport verwacht hij deze week af te dealen.

Op zijn elektrische step is hij binnen tien minuten thuis, in een klassiek herenhuis in het centrum. Vanuit zijn tuin loopt hij zo zijn sportzaaltje in. Daar wil hij binnenkort weer een paar kilo kwijt raken. Doet hij vaker, met zijn personal trainer, na een periode van hard werken. Misschien de komende tijd toch weer wat meer in de woningen en kantoren gaan zitten. Want man, man, man, dat is wat, die winkelbusiness.